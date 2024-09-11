У середу, 11 вересня, до Миколаєва з робочим візитом прибула директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Разом з представниками міської влади вона оглянула роботи з розбору завалів зруйнованого корпусу педагогічного університету.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Демонтаж організація розпочала зі зруйнованого ракетним ударом влітку 2022 року корпусу №2.

Згідно з експертизою, частина будівлі була визнана аварійною. Станом на початок вересня будівельники виконали вже понад 65% демонтажних робіт. Завершення планується за два тижні, повідомив інженерний аналітик ПРООН в Україні Олексій Печений.

— Університет імені Сухомлинського це перший обʼєкт, де ми почали демонтаж. З інженерної точки зору це складніше, ніж будівлі в інших регіонах, тому що це частковий демонтаж. Потрібно розуміти, що частина будівлі повинна залишатися на місці і не має зруйнуватися після нашої роботи. Тому обрізання труб, поводження з великими конструкціями залізобетонними та сам вивіз сміття — це технічні складнощі. Але все йде за планом. Близько двох тижнів ще триватимуть роботи, — каже Олексій Печений.

За роботою будівельників спостерігала і директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Посадовиця розповіла, що мета її візиту — особисто побачити, як працює команда UNDP в Україні.

— Я прибула з Нью-Йорка, щоб особисто побачити, як тут працює моя команда. Я дуже пишаюсь їх роботою. Команда на Миколаївщині зіткнулась з тим, що почала процес реконструкції ще під час тривалих бойових дій. Але найбільший виклик для Миколаєва не лише реконструкція, це — нова економічна візія для цього регіону. Разом з владою ми працюємо над новою побудовою економічної моделі, — розповіла Шоко Нода.

Вона також підкреслила, що організація активно займається не лише демонтажем пошкоджених будівель, а й сортуванням і переробкою будівельних відходів.

— Ми приділяємо значну увагу рециркуляції будівельного сміття. Сортуємо матеріали на ті, які можна переробити, і ті, що мають бути утилізовані. Ми підтримали створення першого центру з переробки в Київській області. Програма ресайклінгу, вважаю, перший етап у відновленні України, — додала директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН.

Наразі завершено 20% робіт із сортування та вивезення будівельних відходів з території університету.

Фоторепортаж

Миколаївський Національний університет імені Василя Сухомлинськог, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Шоко Нода та Олександр Сєнкевич, фото: «МикВісті»

Шоко Нода та Олександр Сєнкевич, фото: «МикВісті»

Шоко Нода та Олександр Сєнкевич, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Зруйнований корпус педагогічного університету, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Шоко Нода, директор Бюро кризових ситуацій ПРООН, фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Олександр Сєнкевич та Сергій Коренєв, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «МикВісті»

Шоко Нода, фото: «МикВісті»

Шоко Нода, фото: «МикВісті»

Олег Дубінський, проректор університету кораблебудування в Миколаєві фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Сергій Коренєв, фото: «МикВісті»

Місія ПРООН з візитом у Миколаєві, фото: «МикВісті»

Проректорка університету імені Василя Сухомлинського, фото: «МикВісті»

Демонтажні роботи на території університету, фото: «МикВісті»

Демонтажні роботи на території університету, фото: «МикВісті»

Демонтажні роботи на території університету, фото: «МикВісті»

Фото: Аліса Мелік-Адамян