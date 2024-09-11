Делегація ПРООН оглянула в Миколаєві демонтаж зруйнованого корпусу «Сухомлинки»: роботи обіцяють завершити за два тижні
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- Аліса Мелік-Адамян
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20:15, 11 вересня, 2024
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У середу, 11 вересня, до Миколаєва з робочим візитом прибула директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Разом з представниками міської влади вона оглянула роботи з розбору завалів зруйнованого корпусу педагогічного університету.
Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».
Демонтаж організація розпочала зі зруйнованого ракетним ударом влітку 2022 року корпусу №2.
Згідно з експертизою, частина будівлі була визнана аварійною. Станом на початок вересня будівельники виконали вже понад 65% демонтажних робіт. Завершення планується за два тижні, повідомив інженерний аналітик ПРООН в Україні Олексій Печений.
— Університет імені Сухомлинського це перший обʼєкт, де ми почали демонтаж. З інженерної точки зору це складніше, ніж будівлі в інших регіонах, тому що це частковий демонтаж. Потрібно розуміти, що частина будівлі повинна залишатися на місці і не має зруйнуватися після нашої роботи. Тому обрізання труб, поводження з великими конструкціями залізобетонними та сам вивіз сміття — це технічні складнощі. Але все йде за планом. Близько двох тижнів ще триватимуть роботи, — каже Олексій Печений.
За роботою будівельників спостерігала і директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН Шоко Нода. Посадовиця розповіла, що мета її візиту — особисто побачити, як працює команда UNDP в Україні.
— Я прибула з Нью-Йорка, щоб особисто побачити, як тут працює моя команда. Я дуже пишаюсь їх роботою. Команда на Миколаївщині зіткнулась з тим, що почала процес реконструкції ще під час тривалих бойових дій. Але найбільший виклик для Миколаєва не лише реконструкція, це — нова економічна візія для цього регіону. Разом з владою ми працюємо над новою побудовою економічної моделі, — розповіла Шоко Нода.
Вона також підкреслила, що організація активно займається не лише демонтажем пошкоджених будівель, а й сортуванням і переробкою будівельних відходів.
— Ми приділяємо значну увагу рециркуляції будівельного сміття. Сортуємо матеріали на ті, які можна переробити, і ті, що мають бути утилізовані. Ми підтримали створення першого центру з переробки в Київській області. Програма ресайклінгу, вважаю, перший етап у відновленні України, — додала директорка Бюро кризових ситуацій ПРООН.
Наразі завершено 20% робіт із сортування та вивезення будівельних відходів з території університету.
Фоторепортаж
Фото: Аліса Мелік-Адамян