Данська організація облаштувала меблями гуртожиток для переселенців у Миколаєві

Данська організація обладнала меблями гуртожиток для ВПО, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Данська рада у справах біженців обладнала меблями та технікою приміщення гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб у Миколаєві.

Як повідомляє «Агенція розвитку Миколаєва», нещодавно було здійснено фінальне постачання меблів.

Зазначається, що раніше організація передала 428 одиниць побутової техніки та меблів, серед яких письмові столи, полиці, кухонні шафи, стелажі для книг, ліжка, крісла-ліжка, праски, витяжки, чайники, мікрохвильовки, сушарки для одягу та телевізор.

«Ця допомога є важливою частиною програми підтримки людей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії і потребують безпечного та комфортного житла», – додали у пресслужбі.

Данська організація обладнала меблями гуртожиток для ВПО, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Данська організація обладнала меблями гуртожиток для ВПО, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Данська організація обладнала меблями гуртожиток для ВПО, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Данська організація обладнала меблями гуртожиток для ВПО, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Данська організація обладнала меблями гуртожиток для ВПО, фото: «Агенція розвитку Миколаєва»

Нагадаємо, у Миколаєві завершився ремонт гуртожитку для вимушених переселенців. Там зможуть розмістити близько 200 людей, які втратили свої домівки через велику війну. Це не єдиний гуртожиток у Миколаєві, призначений для внутрішньо переміщених осіб. У одному з них вже відремонтовано десять кімнат, а інша будівля перебуває у черзі на ремонт. Зауважимо, що зараз у Миколаєві зареєстровано понад 47,5 тисяч ВПО.

Як сказав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, хтось із них винаймає житло, хтось живе у родичів. Але є люди, які потребують підтримки від міста.

З урахуванням значної кількості переселенців у місті, очевидно, що ресурсів для забезпечення всіх їх житлом не вистачає. Проте, завдяки міжнародним організаціям, ця проблема поступово починає вирішуватися.

Нагадаємо, у селі Шевченкове на Миколаївщині будують місце для тимчасового проживання ВПО в приміщенні лікарні, що була пошкоджена внаслідок російського авіаудару.