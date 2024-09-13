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У Миколаєві відкрили простір соціальної адаптації

У Миколаєві відкрили простір соціальної адаптації, фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві відкрили простір соціальної адаптації, фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві відкрили простір соціальної адаптації, який призначений для групової та індивідуальної роботи з людьми похилого віку, людьми з інвалідністю та тими, хто перебуває у складних життєвих обставинах.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, простір відкрили на базі територіального центру соціального обслуговування Центрального району.

«Цей проєкт – черговий приклад спішного співробітництва міської влади та міжнародних партнерів. Його реалізували за участі ПРООН (Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй, – прим.) та за фінансової підтримки уряду Канади. Міська влада зробила у приміщенні ремонт, а ПРООН закупила необхідне обладнання. Також партнери надали експертну підтримку», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у пресслужбі зазначили, що відкриття центру соціальної адаптації дасть змогу розширити перелік послуг:

«У цьому терцентрі надавали близько 10 послуг. І вони були досить популярними. Про це каже той факт, що за рік  соціальним сервісом у середньому користується 10 тисяч осіб. Відкриття ж центру соціальної адаптації дасть змогу розширити перелік послуг».

Нагадаємо, у Первомайську створили «Простір соціальної адаптації» для місцевих мешканців.

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