МАГАТЕ посилює контроль за безпекою АЕС в Україні через пошкодження інфраструктури. Фото: пресслужба «Енергоатома»

МАГАТЕ збільшить присутність на ключових інфраструктурних об’єктах України для посилення контролю за безпекою АЕС.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.

Група експертів МАГАТЕ вже відвідала одну з електричних підстанцій, яка безпосередньо впливає на безпеку та стабільність роботи АЕС. Підстанція нещодавно отримала пошкодження внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією цивільної інфраструктури.

Експерти МАГАТЕ разом із представниками Енергоатому, Укренерго та Держатомрегулювання оглянули об'єкт та задокументували пошкодження, які отримала підстанція внаслідок ракетних атак.

Надалі моніторингові місії Агентства будуть присутні на критично важливих для безпеки ядерних установках електричних підстанцій.

— Рашисти змінили тактику та атакують об'єкти, які надзвичайно важливі для безперебійної роботи наших АЕС. Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці, й це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції, – прокоментував керівник Енергоатому Петро Котін.