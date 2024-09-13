МАГАТЕ посилює контроль за безпекою АЕС в Україні через пошкодження інфраструктури
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- Аліна Квітко
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13:10, 13 вересня, 2024
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МАГАТЕ збільшить присутність на ключових інфраструктурних об’єктах України для посилення контролю за безпекою АЕС.
Про це повідомляє пресслужба Енергоатому.
Група експертів МАГАТЕ вже відвідала одну з електричних підстанцій, яка безпосередньо впливає на безпеку та стабільність роботи АЕС. Підстанція нещодавно отримала пошкодження внаслідок масованого ракетного обстрілу Росією цивільної інфраструктури.
Експерти МАГАТЕ разом із представниками Енергоатому, Укренерго та Держатомрегулювання оглянули об'єкт та задокументували пошкодження, які отримала підстанція внаслідок ракетних атак.
Надалі моніторингові місії Агентства будуть присутні на критично важливих для безпеки ядерних установках електричних підстанцій.
— Рашисти змінили тактику та атакують об'єкти, які надзвичайно важливі для безперебійної роботи наших АЕС. Окупанти створюють загрозу ядерній та радіаційній безпеці, й це справжній тероризм проти людства. Весь цивілізований світ має жорстко засудити ці дії та вимагати припинити атаки на підстанції, – прокоментував керівник Енергоатому Петро Котін.
Зокрема вранці в день обстрілів було знеструмлено і відключено від мережі блоки №1,3,4 Рівненської АЕС, також було знижено потужність Південноукраїнської АЕС. Увечері того ж дня через коливання в енергосистемі було відключено блок №3 Південноукраїнської АЕС.
Аварія на Південноукраїнській АЕС в липні
Вночі 16 липня стався вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів, через це в системі збільшився дефіцит енергії, про що повідомило «Укренерго».
Після цього в соціальних мережах почали розповсюджувати інформацію, про те, що один з енергоблоків відключили після аварії на Південноукраїнській АЕС.
На питання про те, чи дійсно на станції сталась поломка енергообʼєкту, на Південноукраїнській АЕС у коментарі «НикВести» заявили, що згідно до законів України «Про правовий режим воєнного стану» не можуть надати офіційний коментар щодо цієї ситуації. Однак атомники запевнили, що енергокомплекс працює у штатному режимі.
Водночас директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що за три дні на Південноукраїнській АЕС згоріло три трансформатори струму.
Однак під час засідання Ради 19 липня міністр енергетики Герман Галущенко назвав інформацію про згорілі трансформатори неправдою та російським наративом.
25 липня у відповідь на інформзапит НЕК «Укренерго» офіційно підтвердив, що на Південноукраїнській атомній електростанції 15 липня згоріли трансформатори струму.
Пізніше в Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) також підтвердили вихід з ладу обладнання на Південноукраїнській АЕС.
Під час свого візиту до Миколаєва міністр енергетики України Герман Галущенко спростував аварію на Південноукраїнській АЕС, назвавши це брехнею та маніпуляціями. Він заявив, що на станції сталась виключно експлуатаційна подія, яка не становила загрози.
Крім того, про те, що у ніч на 16 липня майже пів доби не працювали реактори ПАЕС через поломку двох високовольтних трансформаторів, виданню NV підтвердили джерела у Верховній Раді України.
Нагадаємо, до початку повномасштабного вторгнення в Україні працювало 15 атомних енергоблоків, з яких зараз на підконтрольній території 9 блоків на Південноукраїнській (три блоки), Хмельницькій (два блоки), Рівненській (чотири блоки) АЕС. Ще шість блоків розташовані на окупованій російською армією ЗАЕС.