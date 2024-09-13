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Проректора одного з київських університетів підозрюють у хабарництві за вступ до аспірантури

Проректора київського ВНЗ підозрюють у хабарництві. Фото: Поліція КиєваПроректора київського ВНЗ підозрюють у хабарництві. Фото: Поліція Києва

У Києві проректора одного з університетів затримали під час отримання хабаря у тисячі доларів США. Чоловік підозрюється в тому, що брав гроші за допомогу військовозобов'язаному з Харкова вступити на аспірантуру, щоб уникнути мобілізації.

Про це повідомили у пресслужбі Київської прокуратури.

За даними слідства, проректор пообіцяв своєму знайомому, що вирішить питання з членами екзаменаційної комісії і допоможе вступити до аспірантури, де наразі було лише два бюджетних місця, на які претендували 12 осіб. Свої послуги чоловік оцінив у 2 тисячі доларів.

Під час передачі грошей проректора затримали. Йому повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Проректора київського ВНЗ підозрюють у хабарництві. Фото: Поліція КиєваПроректора київського ВНЗ підозрюють у хабарництві. Фото: Поліція Києва
Проректора київського ВНЗ підозрюють у хабарництві. Фото: Поліція КиєваПроректора київського ВНЗ підозрюють у хабарництві. Фото: Поліція Києва

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Правоохоронці не розкривають назву навчального закладу, де відбувся інцидент. Однак, за інформацією журналістів «Української правди», йдеться про Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Нагадаємо, що у 2024 році запрацюють нові правила для вступу на аспірантуру, оскільки на таку форму навчання частіше почали вступати чоловіки призовного віку.

Також зазначимо, що у Верховній Раді пропонують за згоду на призов за власним бажаннямпокривати вартість навчання для студентів, які навчаються на платній основі у вишах.

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