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У Вознесенську затримали підозрюваного у вимаганні грошей за неіснуючий борг: йому загрожує до 12 років в'язниці

У Вознесенську затримали підозрюваного у вимаганні грошей. Фото: Поліція МиколаївщиниУ Вознесенську затримали підозрюваного у вимаганні грошей. Фото: Поліція Миколаївщини

У Вознесенську 38-річного місцевого жителя підозрюють у вимаганні грошей за неіснуючий борг. 

Як повідомили у пресслужбі прокуратури чоловік, погрожуючи фізичною розправою своєму знайомому вимагав 1000 доларів США. 

Щоб підсилити свої погрози, підозрюваний забрав автомобіль потерпілого і пообіцяв повернути його лише після отримання грошей.

Правоохоронці затримали зловмисника під час передачі частини суми — 500 доларів. Йому вже оголосили підозру за статтею про вимагання в умовах воєнного стану, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави, а слідство триває.

Нагадаємо, що у 2023 році в Первомайську, що на Миколаївщині, до пʼяти років позбавлення волі засуджено чоловіка за катування, незаконне позбавлення волі та вимагання грошей.

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