Інфляція на Миколаївщині: у серпні яйця подорожчали на 16%, а одяг став дешевшим на 5%
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- Аліна Квітко
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18:25, 13 вересня, 2024
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Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області в серпні 2024 року порівняно з липнем склала 0,6%.
Про це повідомляє Головне управління статистики у Миколаївській області.
Найбільший стрибок цін відбувся на яйця – вони подорожчали на 16,1%. Харчові продукти та безалкогольні напої загалом зросли в ціні на 0,9%. Вартість цукру, молочних продуктів, олії, овочів та хліба піднялась на 1,9–4,4%. Разом з тим, ціни на фрукти знизились на 8,2%.
Окрім цього, зниження цін зафіксовано на одяг та взуття – на 5,2%, що пов’язано із акційними знижками на літній асортимент.
У транспортній сфері зростання цін склало 0,5%, головним чином через подорожчання мастильних матеріалів (на 7,2%) та скрапленого газу для авто (на 5,1%), а також із подорожчанням послуг з перевезення (на 3,4%) та технічного обслуговування автомобілів (на 3,2%).
Ціни у сфері зв’язку підвищились на 1,4% через зростання вартості інтернету на 2,0% та мобільного зв’язку на 1,0%.
Нагадаємо, що з початку 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 4,3%, а рівень інфляції зріс на 4,1%.