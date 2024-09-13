Ціни в Миколаївській області у серпні 2024: як зросла інфляція та що подорожчало найбільше. Фото: Слово і діло

Інфляція на споживчому ринку Миколаївської області в серпні 2024 року порівняно з липнем склала 0,6%.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Миколаївській області.

Найбільший стрибок цін відбувся на яйця – вони подорожчали на 16,1%. Харчові продукти та безалкогольні напої загалом зросли в ціні на 0,9%. Вартість цукру, молочних продуктів, олії, овочів та хліба піднялась на 1,9–4,4%. Разом з тим, ціни на фрукти знизились на 8,2%.

Окрім цього, зниження цін зафіксовано на одяг та взуття – на 5,2%, що пов’язано із акційними знижками на літній асортимент.

У транспортній сфері зростання цін склало 0,5%, головним чином через подорожчання мастильних матеріалів (на 7,2%) та скрапленого газу для авто (на 5,1%), а також із подорожчанням послуг з перевезення (на 3,4%) та технічного обслуговування автомобілів (на 3,2%).

Ціни у сфері зв’язку підвищились на 1,4% через зростання вартості інтернету на 2,0% та мобільного зв’язку на 1,0%.

Нагадаємо, що з початку 2024 року споживчі ціни в Україні зросли на 4,3%, а рівень інфляції зріс на 4,1%.