У Вознесенську хочуть збільшити вартість водопостачання та водовідведення до 34%
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- Альона Коханчук
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17:33, 14 вересня, 2024
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У Вознесенську розглядають питання підвищення вартості водопостачання та водовідведення.
В серпневих номерах газети «День за днем» КП «Водопостачання» та ТОВ «Біологічні очисні споруди» опублікували звернення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 22-34%.
Як повідомив у Facebook депутат Вознесенської міської ради Юрій Іщенко, засідання робочої групи з розгляду звернень про підвищення тарифів відбудеться 16 вересня.
Наразі на КП «Водопостачання» діють тарифи:
- Водопостачання для населення та бюджетних установ — 31,35 гривень, а пропонується 41,47 гривень;
- Водопостачання для суб’єктів господарювання — 28,72, а пропонується 38,53 гривень;
- Водовідведення — 12,11 гривень, а пропонується 13,51 гривень.
Також пропонується підвищення вартості послуг ТОВ «Біологічні очисні споруди», через збитковість підприємства. Наразі там діючий тариф на водовідведення 48,51, а пропонується 59,27 гривень.
Якщо нові тарифи буде розглянуто, а після погоджено виконавчим комітетом, то вартість послуг зросте з 1 січня 2024 року.
Нагадаємо, що на головній насосній станції водоканалу Вознесенська збудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, яка покриває до 30% потреб у електроенергії для забезпечення міста водою.
Раніше повідомлялося, що у Вознесенську та населених пунктах громади годинами немає води через тривалу відсутність світла.
Також нагадаємо, що у Вознесенську 15 липня сталось аварійне вимкнення водопостачання, спричинене надмірним споживанням води. Лише за вихідні споживання становило 660 кубічних метрів на годину.