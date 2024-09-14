Вознесенськ, травень 2024 року, фото: «МикВісті»

У Вознесенську розглядають питання підвищення вартості водопостачання та водовідведення.

В серпневих номерах газети «День за днем» КП «Водопостачання» та ТОВ «Біологічні очисні споруди» опублікували звернення про підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення на 22-34%.

Як повідомив у Facebook депутат Вознесенської міської ради Юрій Іщенко, засідання робочої групи з розгляду звернень про підвищення тарифів відбудеться 16 вересня.

Наразі на КП «Водопостачання» діють тарифи:

Водопостачання для населення та бюджетних установ — 31,35 гривень, а пропонується 41,47 гривень;

Водопостачання для суб’єктів господарювання — 28,72, а пропонується 38,53 гривень;

Водовідведення — 12,11 гривень, а пропонується 13,51 гривень.

Також пропонується підвищення вартості послуг ТОВ «Біологічні очисні споруди», через збитковість підприємства. Наразі там діючий тариф на водовідведення 48,51, а пропонується 59,27 гривень.

Якщо нові тарифи буде розглянуто, а після погоджено виконавчим комітетом, то вартість послуг зросте з 1 січня 2024 року.

Серпневі номери газети «День за днем» Серпневі номери газети «День за днем»

Нагадаємо, що на головній насосній станції водоканалу Вознесенська збудували сонячну електростанцію потужністю 150 кВт, яка покриває до 30% потреб у електроенергії для забезпечення міста водою.

Раніше повідомлялося, що у Вознесенську та населених пунктах громади годинами немає води через тривалу відсутність світла.

Також нагадаємо, що у Вознесенську 15 липня сталось аварійне вимкнення водопостачання, спричинене надмірним споживанням води. Лише за вихідні споживання становило 660 кубічних метрів на годину.