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Щоб уникнути скорочення населення: науковці підрахували, скільки дітей мають народжувати українські жінки

Новонароджена дитина, фото з відкритих джерелНовонароджена дитина, фото з відкритих джерел

Заступник директора Інституту демографії Олександр Гладу заявив, що для збереження стабільної чисельності населення України 100 жінок протягом життя повинні народжувати 220 дітей. Однак, згідно з даними за 2023 рік, наразі цей показник значно нижчий – 92-98 дітей на 100 жінок. 

Про це він повідомив в телемарафоні «Єдині новини».

«Народжуваність дуже залежить від статевої і вікової структури населення, особливо жінок репродуктивного віку. Україна – це країна зі старішою структурою населення, тому й народжуваність у нас менша», – пояснив Олександр Гладу.

Він додав, що в країнах із більш молодою демографічною структурою рівень народжуваності значно вищий. Такі країни мають іншу репродуктивну поведінку, що впливає на вищі показники народжуваності в розрахунку на загальну чисельність населення.

«Тим не менш, щодо народжуваності, навряд чи можна погодитись з ЦРУ (Центральне розвідувальне управління США, – прим.), що вона в Україні найнижча у світі. Річ у тім, що більш об'єктивний показник – це так званий сумарний показник народженості, тобто скільки дітей народжує одна жінка чи 100 жінок протягом життя. І, наприклад, за оцінками Організації об'єднаних націй і за нашими оцінками, у 2023 році 100 українських жінок народжували в середньому 92-98 дітей. Для того, щоб не було скорочення чисельності населення шляхом природного чинника, необхідно,  щоб 100 жінок народжували 210-220 дітей», – зазначив він.

Нагадаємо, за перше півріччя в Миколаївській області народилось 2278 дітей, при цьому зафіксовано 8156 смертей. 

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