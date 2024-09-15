В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів
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- Анна Гакман
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17:17, 15 вересня, 2024
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Зранку в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів — 19 мм.
Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.
Через дощ було затоплено частину вулицю. На цей час, рух транспорту відновлено по всім раніше затопленим вулицям, окрім проспекту Небесної Сотні. На місці працюють комунальні служби.
Нагадаємо, станом на початок вересня 2024 року Одеська область готова на 75% до старту опалювального сезону.