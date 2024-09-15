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В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів

Зранку в Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів — 19 мм.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов.

Через дощ було затоплено частину вулицю. На цей час, рух транспорту відновлено по всім раніше затопленим вулицям, окрім проспекту Небесної Сотні. На місці працюють комунальні служби.

В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій ТрухановВ Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій Труханов
В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій ТрухановВ Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій Труханов
В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій ТрухановВ Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій Труханов
В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій ТрухановВ Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій Труханов
В Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій ТрухановВ Одесі випала майже півмісячна норма дощових опадів, фото: Геннадій Труханов

Нагадаємо, станом на початок вересня 2024 року Одеська область готова на 75% до старту опалювального сезону.

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