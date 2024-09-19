Топ-10 шкіл Миколаївщини за підсумками НМТ-2024: на першому місці ліцей імені Чайки

Навчальний клас у пошкодженій Першій українській гімназії імені Миколи Аркаса у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл Миколаївської області за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року. До нього потрапили 199 шкіл регіону.

Відповідний рейтинг опублікований на сайті порталу, пишуть «НикВести».

Перше місце рейтингу зайняв Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Чайки з рейтинговим балом 157. Друге – Миколаївський ліцей імені №2 (156,71), третє місце зайняв Южноукраїнський ліцей №5 (156,91). До п'ятірки також увійшли Миколаївський ліцей імені професора Александрова (155,47) та Миколаївський ліцей №22 (153,78).

Далі в рейтингу Миколаївський ліцей №58 (153,97), Миколаївський ліцей №41 (153,51), Миколаївський ліцей імені Миколи Аркаса (151,73), Миколаївська загальноосвітня санаторна школа - інтернат І-ІІІ ступенів №4 (152,11) та Новобузький ліцей №1 (148,58).

Оновленого рейтинг найкращих шкіл Миколаївської області за результатами національного мультипредметного тесту 2024 року

А останні три місця посіли Довгопристанський ліцей Синюхино-Брідської сільської ради (111,50), Новомар'ївський ліцей Новомар'ївської сільської ради (109,90), Калинівський ліцей Березанської селищної ради (98,57).

У загальному рейтингу по Україні представлено 6900 шкіл. Найкращу позицію у ньому займає Миколаївський ліцей №38 імені Володимира Чайки, посівши 189 місце по Україні.

Загалом до оновленого рейтингу потрапили ті навчальні заклади, щонайменше 5 учнів яких склали НМТ-2024. Інформація в рейтингу має зорієнтувати батьків, які обирають школу для своєї дитини, наскільки високих результатів досягли її випускники на рівні міста, області та всієї країни.

На місце у рейтингу впливають як результати учасників, так і загальна кількість складених випускниками тестів.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Станом на лютий 2024 року укриття облаштували у 31% шкіл Миколаєва. Це 21 заклад загальної середньої освіти: 10 ліцеїв та 11 гімназій.