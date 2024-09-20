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Мобільні вогневі групи з Миколаївщини отримали допомогу на понад ₴6 млн від «Повернись живим»

  • Пресреліз

  • Фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим»

  • 12:45, 20 вересня, 2024

Фонд «Повернись живим» передав обладнання для підрозділів протиповітряної оборониФонд «Повернись живим» передав обладнання для підрозділів протиповітряної оборони

Фонд «Повернись живим» передав обладнання для підрозділів протиповітряної оборони п’яти військових частин Миколаївщини загальною вартістю 6,1 мільйонів гривень.

Як повідомили у фонді, миколаївські захисники отримали тепловізійні приціли, засоби живлення, планшети, ноутбуки, монітори та інше майно.

«Повернись живим» передав обладнання для підрозділів протиповітряної оборони 5 військових частин Миколаївщини загальною вартістю 6 мільйонів 105 тисяч 214 гривень. Ідеться про допомогу із забезпеченням мобільних вогневих груп у період із 2023 року по вересень 2024-го.

Зокрема, за цей час миколаївські захисники отримали від благодійної організації тепловізійні приціли, засоби живлення, планшети, ноутбуки, монітори та інше обладнання.

Торік Фонд долучився до державної програми з розгортання в усіх регіонах країни мобільних вогневих груп у новостворених зенітно-кулеметних батальйонах і підвищення їх ефективності. У рамках  ініціативи «Другий рубіж ППО» він забезпечив близько 600 МВГ.

Загалом «Повернись живим» на підсилення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони витратив 271 мільйон 826 тисяч 574,79 гривні. І передав підрозділам, зокрема:

  • 112 нових пікапів;
  • 1949 одиниць оптики;
  • 2725 планшетів та комплектуючих;
  • 879 засобів зв’язку;
  • 248 прожекторів;
  • 956 засобів живлення;
  • 323 ноутбуки;
  • 195 моніторів. 

Допомогу отримали 114 військових частин із 22 регіонів України: підрозділи ППО Сухопутних військ, Повітряних сил, Сил територіальної оборони, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії, Військово-морських сил, Держприкордонслужби та інші.

«У пріоритеті — найефективніші підрозділи. Оскільки у північних і південних областях країни пролягають основні маршрути руху ворожих ракет і дронів, тут їх більше знищують мобільні вогневі групи. Також важливість застосування МВГ зростає там, де великі комплекси ППО вразливіші до ворожих атак. Відтак необхідність розосередження сил більша поблизу прикордонних із РФ і окупованих територій. Водночас, сформовані в одному регіоні підрозділи можуть нести службу і в інших. Наприклад, миколаївські виконують завдання і на Херсонщині, а чернігівські прикривають Північ країни загалом», — йдеться на сторінці проєкту «Другий рубіж ППО»

«Повернись живим» працює на підсилення протиповітряної оборони України з 2016 року. Зокрема, допомагав підрозділам ППО Сухопутних військ із ремонтом та модернізацією зенітних ракетних комплексів, обладнанням пунктів управління, сучасним зв’язком. І це суттєво вплинуло на готовність воїнів до відбиття масованих ворожих атак у перші критичні тижні нового етапу повномасштабної війни Росії проти України 2022-го. Відтоді Фонд розширив допомогу протиповітряній обороні й на Повітряні сили і масштабував її.

Раніше повідомлялося, що фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» передав миколаївським та одеським морським піхотинцям партію 120-мм мінометів.

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