В Україні відновлює роботу Держреєстр виборців

ЦВК. Фото з відкритих джерел

Центральна виборча комісія (ЦВК) відновлює роботу Державного реєстру виборців (ДРВ) у частині обліку постійних виборчих дільниць.

Як повідомили у ЦВК, це рішення було ухвалене на засіданні Комісії 20 вересня.

На даний момент актуалізації потребує інформація щодо близько 14 тисяч виборчих дільниць, що становить 43% від загальної кількості. Це пов’язано з наступними факторами:

Понад 11,5 мільйонів випадків зміни виборчої адреси виборців, що складає більше 33% записів у базі даних Реєстру.

Близько 33 тисяч випадків перейменування та понад 3 тисячі нових вулиць.

Майже 87 тисяч нових житлових будинків, які не віднесено до жодної виборчої дільниці.

Пошкодження або знищення понад 7,5 тисяч приміщень для голосування та/або приміщень ДВК.

«Поновлена робота ДРВ в частині обліку постійних виборчих дільниць відбуватиметься без участі органів ведення Реєстру, що не функціонують через бойові дії на відповідній території або її тимчасову окупацію РФ», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила орієнтовні обсяги видатків, необхідні для підготовки та проведення чергових місцевих виборів у разі їх призначення в 2025 році на суму 4 мільярди 93 мільйона гривень.