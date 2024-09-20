У Миколаєві встановили сонячну станцію для безперебійного водопостачання на одній з точок видачі води

Точка видачі води в Миколаєві

У Миколаєві для безперебійного водопостачання на станції видачі очищеної води по вулиці Колодязній ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» встановило гібридну сонячну електростанцію.

Про це йдеться у відео, опублікованному в телеграм-каналі мера Миколаєва.

Мер Олександр Сєнкевич зазначив, що раніше проблему намагалися вирішити за допомогою генераторів, проте цей варіант виявився неідеальним. Планується збільшити кількість таких точок до тридцяти.

— Наразі ми облаштували точку видачі води гібридною сонячною станцією, яка дозволяє працювати без перерв навіть при відключеннях електрики, і плануємо збільшити кількість таких точок до 30. Ми зараз шукаємо партнерів, які допомогли нам обладнати всі точки цим сучасним обладнанням, — сказав міський голова.

Система встановлена на даху нежитлової будівлі поряд з точкою видачі води, каже директор підприємства Микола Логвінов.

— На одній зі станцій, на вулиці Колодязній, ми поставили сонячну батарею потужністю 15 кВт. Її достатньо для того, щоб свердловина та осмос працювали в автономному режимі, — зазначив посадовець.

Директор «Солар Сервіс» Дмитро Колосовський додав, що на даху встановлено 26 сонячних панелей потужністю 550 Вт, інвертор на 15 кВт та акумуляторні батареї потужністю близько 12 кВт, що забезпечують стабільну роботу навіть під час тривалих відключень.

Раніше у коментарі «МикВісті» директор ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» розповів, що підприємство тестує роботу маломірних зарядних станцій на точках видачі води, які дозволять їм працювати в години відключення світла.