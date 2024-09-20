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У Первомайську відкрили Офіс відновлення та розвитку громади

У Первомайську зʼявився Офіс відновлення та розвитку, фото: Миколаївська ОВАУ Первомайську зʼявився Офіс відновлення та розвитку, фото: Миколаївська ОВА

У п'ятницю, 20 вересня, у місті Первомайськ урочисто відкрили Офіс відновлення та розвитку територіальної громади. 

Про це повідомляє Миколаївська ОВА.

Під час зустрічі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім підкреслив важливість таких ініціатив для відновлення прифронтових регіонів і висловив вдячність міжнародним партнерам за підтримку. Він зазначив, що офіс у Первомайську став третім подібним проєктом у Миколаївській області після Миколаєва та Вознесенська.

«Раніше ми запустили при ОВА Офіс регіонального розвитку та відновлення. Потім поширили цю практику на громади. Як результат, у Первомайську — це вже третя, після Миколаєва та Вознесенська, платформа для співпраці громад, громадського сектору та міжнародних партнерів. Це чудова можливість напряму контактувати з міжнародними партнерами та залучати якомога більше інвестицій у відбудову. Я вдячний Королівству Данія та ПРООН за підтримку!», — сказав Віталій Кім.

У Первомайську зʼявився Офіс відновлення та розвитку, фото: Миколаївська ОВАУ Первомайську зʼявився Офіс відновлення та розвитку, фото: Миколаївська ОВА
У Первомайську зʼявився Офіс відновлення та розвитку, фото: Миколаївська ОВАУ Первомайську зʼявився Офіс відновлення та розвитку, фото: Миколаївська ОВА
У Первомайську зʼявився Офіс відновлення та розвитку, фото: Миколаївська ОВАУ Первомайську зʼявився Офіс відновлення та розвитку, фото: Миколаївська ОВА

Мер Первомайська Олег Демченко під час заходу представив плани щодо розвитку громади, зокрема проєкти з розробки Стратегії розвитку, що впроваджуються у 2024 році, та наголосив на важливості навчання місцевих фахівців у сфері відновлення.

Представники Королівства Данії підкреслили, що ця співпраця дозволить масштабувати майбутні проєкти та залучати нові інвестиції.

«Нам дуже важливо, щоб на місцях були фахівці своєї справи та надійні партнери з боку громад, з якими би ми виконували спільні проєкти», — сказав керівник Офісу Посольства в Миколаєві Якоб Хансен.

Нагадаємо, раніше заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв розповів, що Данія планує допомагати місту найближчих 10 років.

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