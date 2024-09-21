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В Україну намагалися контрабандою ввезти перші iPhone 16

Українські митники вилучили у жінки два нових iPhone 16 серії, яка в нелегальний спосіб хотіла їх провезти з Румунії.

Про це повідомляє Державна митну службу України.

Відомо, що у пункті пропуску «Порубне-Сірет», що на кордоні з Румунією, українка намагалася через піший перехід незаконно провезти на територію України 2 одиниці iPhone 16 pro max. Вона не задекларувала гаджети митному органу.

Чернівецькі митники запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 / Фото: Чернівецька митницяЧернівецькі митники запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 / Фото: Чернівецька митниця
Чернівецькі митники запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 / Фото: Чернівецька митницяЧернівецькі митники запобігли першому випадку контрабанди IPhone 16 / Фото: Чернівецька митниця

Наразі на неї складено протокол про порушення митних правил за частину 2 статті 471 МКУ. Вона має сплатити штраф у розмірі 30% вартості від двох гаджетів.

Телефони були вилучені співробітниками Державної митної служби. Повідомляється, що орієнтовна вартість товарів складає понад 160 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у 2023 році українські прикордонники зафіксували вже чотири спроби незаконно провезти через західний кордон смартфони нової лінійки Apple iPhone 15. Техніку на майже 2,8 мільйона гривень вилучили.

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