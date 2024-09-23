Продав пального на понад ₴1,2 млн: на Миколаївщині підозрюють військового посадовця

На Миколаївщині військового посадовця підозрюють у незаконному продажі пального, фото Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону

На Миколаївщині посадовця однієї з військових частин підозрюють в організації багатомільйонної схеми заробітку на паливі, яке призначалось для потреб військових на Харківському напрямку. Чоловіку загрожує до 15 років ув'язнення.

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, протягом 2023-2024 років заступник командира військової частини підробляв документацію щодо обсягів використання пального, завищуючи показники, а потім продавав залишок пального.

Посадовець залучив двох підлеглих військовослужбовців, які зливали та вивозили пальне, зазначили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

За даними правоохоронців, лише за задокументованими фактами, посадовець, встиг продати майже 25 тон дизельного палива, отримавши за це понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Чоловіка затримали 19 вересня після одержання оплати за черговий транш палива та повідомили про підозру у викраденні та привласненні військового майна, вчинене в умовах воєнного стану (частина 4 статті 410 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 2 001 508 гривень.

Примітка: відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На Миколаївщині військового посадовця підозрюють у незаконному продажі пального, фото Спецпрокуратура у сфері оборони Південного регіону На Миколаївщині військового посадовця підозрюють у незаконному продажі пального, фото ДБР

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру начальнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Його підозрюють у змові з приватним підприємцем та привласненням майже 10 мільйонів гривень, виділених на оборону.