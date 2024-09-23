На Миколаївщині тимчасово припинять газопостачання через ремонтні роботи
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- Даріна Мельничук
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15:55, 23 вересня, 2024
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На Миколаївщині будуть проводити ремонтні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону 2024/2025.
Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі».
У наведеному переліку населених пунктів, споживачів просять звести до мінімуму використання газових приладів у період з 24.09.24 по 26.09.24.
Зазначається, що у випадку значного споживання газопостачання може бути припинено у таких населених пунктах:
- Радісний Сад;
- Зарічне;
- Стара Богданівка;
- Новобогданівка;
- Шурине;
- Крива Балка;
- Подимове;
- Зелене;
- Маловарварівка;
- Петрівка;
- Карлівка;
- Зелений Яр;
- Благодарівка;
- Весняне (прилеглі дачні кооперативи);
- Сливине (прилеглі дачні кооперативи);
- Петрово–Солониха;
- мікрорайон Варварівка;
- Велика Корениха;
- Мала Корениха;
- садівничі товариства — Сади 1, Сади 2, «Родники».
«В умовах бойових дій фахівці Миколаївської філії «Газмережі» докладають максимум зусиль, щоб підготувати мережі та обладнання, аби у холодну пору року ви були забезпечені стабільним розподілом газу!», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, з січня 2025 року Україна припинить транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба» по своїй території.