На Миколаївщині тимчасово припинять газопостачання через ремонтні роботи

Постачання газу. Ілюстративне фото

На Миколаївщині будуть проводити ремонтні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону 2024/2025.

Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі».

У наведеному переліку населених пунктів, споживачів просять звести до мінімуму використання газових приладів у період з 24.09.24 по 26.09.24.

Зазначається, що у випадку значного споживання газопостачання може бути припинено у таких населених пунктах:

Радісний Сад;

Зарічне;

Стара Богданівка;

Новобогданівка;

Шурине;

Крива Балка;

Подимове;

Зелене;

Маловарварівка;

Петрівка;

Карлівка;

Зелений Яр;

Благодарівка;

Весняне (прилеглі дачні кооперативи);

Сливине (прилеглі дачні кооперативи);

Петрово–Солониха;

мікрорайон Варварівка;

Велика Корениха;

Мала Корениха;

садівничі товариства — Сади 1, Сади 2, «Родники».

«В умовах бойових дій фахівці Миколаївської філії «Газмережі» докладають максимум зусиль, щоб підготувати мережі та обладнання, аби у холодну пору року ви були забезпечені стабільним розподілом газу!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, з січня 2025 року Україна припинить транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба» по своїй території.