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На Миколаївщині тимчасово припинять газопостачання через ремонтні роботи

Постачання газу. Ілюстративне фотоПостачання газу. Ілюстративне фото

На Миколаївщині будуть проводити ремонтні роботи в рамках підготовки до опалювального сезону 2024/2025.

Про це повідомляє Миколаївська філія «Газмережі».

У наведеному переліку населених пунктів, споживачів просять звести до мінімуму використання газових приладів у період з 24.09.24 по 26.09.24.

Зазначається, що у випадку значного споживання газопостачання може бути припинено у таких населених пунктах: 

  • Радісний Сад;
  • Зарічне;
  • Стара Богданівка;
  • Новобогданівка;
  • Шурине;  
  • Крива Балка;
  • Подимове;
  • Зелене;
  • Маловарварівка;
  • Петрівка;
  • Карлівка;
  • Зелений Яр;
  • Благодарівка;
  • Весняне (прилеглі дачні кооперативи);
  • Сливине (прилеглі дачні кооперативи);
  • Петрово–Солониха;
  • мікрорайон Варварівка;
  • Велика Корениха;
  • Мала Корениха;
  • садівничі товариства — Сади 1, Сади 2, «Родники».    

«В умовах бойових дій фахівці Миколаївської філії «Газмережі» докладають максимум зусиль, щоб підготувати мережі та обладнання, аби у холодну пору року ви були забезпечені стабільним розподілом газу!», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, з січня 2025 року Україна припинить транзит російської нафти через нафтопровід «Дружба» по своїй території.

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