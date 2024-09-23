«Мені 80 років, я ходжу і падаю. Нема, де присісти», — жителька Миколаєва не розуміє, чому влада прибрала усі лавки вздовж проспекта

В КП «Миколаївські парки» розповіли, коли повернуть лавки на Центральний проспект. Фото «МикВісті»

Жителі Миколаєва скаржаться на відсутність лавок на проспекті Центральному. За словами мешканки Нелі Шаповалової, лавки прибрали ще навесні, і тепер людям немає де відпочити під час пересування бульварною частиною.

З такою скаргою вона звернулася до редакції «МикВісті».

— Весною прибрали усі лавочки від 6-ї і до Соборної на бульвару вздовж Центрального проспекту. Мені 80 років, у мене в будинку живе багато таких пенсіонерів. Я живу на Потьомкінській і ходжу на 3-Слобідську на ринок. Я ходжу, падаю, і немає, де присісти. Доводиться йти попід будівлями, там десь де є стільці і зонти присідаю, і сиджу хвилин 15-20, пересидіти, щоб дійти додому», — розповіла вона.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич раніше пояснював, що лавки вздовж проспекту були в неналежному стані та потребували ремонту, тому комунальне підприємство «Миколаївські парки» прибрало їх для реставрації. Про строки виконання робіт не йшлося.

Після запиту місцевих жителів редакція «МикВісті» звернулася до «Миколаївських парків» щоб зʼясувати, коли завершиться реставрація лавок, і їх повернуть на місце. Заступник директора підприємства Олександр Брижатий повідомив, що лавки почали відновлювати від вулиці Карпенка в напрямку проспекту Богоявленського, протягом місяця було встановлено близько 58 оновлених лавок.

— Станом на сьогодні замінили близько 56-58 лавок. Робота триває десь протягом місяця, по декілька лавок на день встановлюємо. По проспекту Центральному ми почали оновлювати лавки від вулиці Карпенка у напрямку проспекту Богоявленського і поступово рухаємося», — пояснив він.

Проте точні терміни завершення робіт назвати не вдалося. Олександр Брижатий зазначив, що це залежить від реконструкції водогону вздовж Центрального проспекту.

Повне відновлення лавок планують завершити після реконструкції водогону. Фото «МикВісті» Повне відновлення лавок планують завершити після реконструкції водогону. Фото «МикВісті»

Нагадаємо, що департамент містобудування Миколаївська ОВА у вересні 2023 року оголосив тендери на реконструкцію 12 ділянок водогону у Миколаєві, у тому числі на двох ділянках вздовж Центрального проспекту: від 9-Слобідської до 3-Слобідської, від 3 -Слобідської до Малої Морської.

— Чому почали від вулиці Карпенка? Наскільки нам відомо, планується реконструкція водогону по проспекту Центральному, саме вздовж бульварної частини. Очікуємо, коли почнуться роботи, щоб не переставляти лавки двічі. Тому ми рухаємося від вулиці Карпенка в напрямку 6 Слобідської. Загалом плануємо відновити 140 лавок, — додав Олександр Брижатий.

Нагадаємо, у серпні у Миколаєві комунальні служби розпочали демонтаж чавунної огорожі вздовж алеї по проспекту Центральному. На її місці планують висадити зелений паркан з бірючини. Комунальне підприємство планує висадити рослину від вулиці Генерала Карпенка до Малої Морської. На це з міського бюджету планують витратити 1 мільйон гривень.

Ідея посадити «живий» паркан вздовж проспекту Центрального, демонтувавши встановлений там чавунний паркан, належить директору «Миколаївських парків».