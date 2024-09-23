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На Одещині судитимуть посадовців міграційної служби, які «заробляли» на іноземцях

Затриманий посадовеець міграційної служби Одеської області, фото: ДБРЗатриманий посадовеець міграційної служби Одеської області, фото: ДБР

На Одещині завершили досудове розслідування стосовно начальника управління міграційного контролю та його підлеглого, які за 20 тисяч доларів обіцяли громадянину Молдови допомогти уникнути депортації з України.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Зазначається, що у громадянина Молдови був анульований український паспорт, тому його чекала примусова депортація.

«Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть бралися підготувати необхідні документи, вплинути на суддю та на працівників Державної міграційної служби (ДМС, – прим.), які б представляли позицію установи в суді. Наразі керівник ДМС та співробітником відсторонені від посад та перебувають під вартою. Вони обвинувачуються у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України). Обвинувальний акт скеровано до суду», – повідомляє пресслужба ДБР.

Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на початку червня 2024 року під час обшуків даних посадовців було знайдено гроші, зокрема криптовалюту, коштовності та майно на загальну суму щонайменше 140 мільйонів гривень, що значно перевищує їхній офіційний дохід. 

Серед іншого, у начальника управління міграційного контролю виявили, записаний на його матір, елітний будинок у 200 кв. метрів та придбаний торік у салоні автомобіль за 7 мільйонів гривень. У матері посадовця у власності також перебуває декілька земельних землянок, інші будинки та магазини. Відповідно до щорічної декларації за 2023 рік чиновник отримав заробітну плату на загальну суму 345 тисяч 116 гривень.

«Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації щодо незаконного збагачення (ст. 368-5 та 366-2 КК України), перевірка НАЗК триває. На все наявне рухоме та нерухоме майно чиновників накладено арешт», – додали в ДБР.

Нагадаємо, у Миколаївській області затримали військовослужбовця, який хотів продати автомобілі, привезені для Збройних сил України.

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