Керівництво Одеського ТЦК заявило про зменшення випадків «бусифікації»
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- Юлія Бойченко
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11:07, 24 вересня, 2024
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Голова Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Юрій Пуйко, який обіймає цю посаду з серпня 2024 року, заявив про зменшення кількості випадків примусової доставки чоловіків у військкомати області.
Про це він сказав в інтерв'ю медіапроєкту Ukrainian Witness.
— Стосовно, як зараз звикли казати, «бусифікації». Якщо ви помітили, то таких випадків останнім часом стало менше. Але треба з цим питанням боротися, викорінювати це слово, тому що у нас в роликах, які потрапляють в інтернет, висвітлюється інформація не повністю, а тільки та інформація, яка грає на руку нашому ворогу, — вважає Юрій Пуйко.
Він також додав, що по окремим випадкам з діями працівників ТЦК, які потрапили на відеозапис, проводяться службові розслідування.
— Але десь бувають такі випадки — по кожному ми проводимо службові перевірки, службові розслідування. Як показує практика, ці ситуації висвітлені недостовірно. Тобто немає початку конфлікту і немає його закінчення — є лише певний процес, який грає на руку ворогу. Що стосується поведінки військовослужбовців, то військовослужбовці ТЦК діють у межах своїх обов'язків та повноважень, — сказав Юрій Пуйко.
Нагадаємо, у Миколаєві звільнили одного з керівників районного територіального центру комплектування (ТЦК) за неналежну роботу.