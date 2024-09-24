Керівництво Одеського ТЦК заявило про зменшення випадків «бусифікації»

Голова Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Пуйко, скриншот Ukrainian Witness

Голова Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Юрій Пуйко, який обіймає цю посаду з серпня 2024 року, заявив про зменшення кількості випадків примусової доставки чоловіків у військкомати області.

Про це він сказав в інтерв'ю медіапроєкту Ukrainian Witness.

— Стосовно, як зараз звикли казати, «бусифікації». Якщо ви помітили, то таких випадків останнім часом стало менше. Але треба з цим питанням боротися, викорінювати це слово, тому що у нас в роликах, які потрапляють в інтернет, висвітлюється інформація не повністю, а тільки та інформація, яка грає на руку нашому ворогу, — вважає Юрій Пуйко.

Він також додав, що по окремим випадкам з діями працівників ТЦК, які потрапили на відеозапис, проводяться службові розслідування.

— Але десь бувають такі випадки — по кожному ми проводимо службові перевірки, службові розслідування. Як показує практика, ці ситуації висвітлені недостовірно. Тобто немає початку конфлікту і немає його закінчення — є лише певний процес, який грає на руку ворогу. Що стосується поведінки військовослужбовців, то військовослужбовці ТЦК діють у межах своїх обов'язків та повноважень, — сказав Юрій Пуйко.

Нагадаємо, у Миколаєві звільнили одного з керівників районного територіального центру комплектування (ТЦК) за неналежну роботу.