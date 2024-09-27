Шлюбний трикутник: прикордонники зупинили чоловіка, який одружився з тещею щоб виїхати за кордон до її доньки

Прикордонники перевіряють документи, фото: ДПС

На кордоні з Угорщиною зупинили «цікаве» подружжя, чоловіка, який одружився з тещею для поїздки до її доньки в Італію.

Як розповіли у Державній прикордонній службі, чоловікові було 42 роки, а «дружині» — 78 років. Він — уродженець Хмельниччини, а вона з Луганщини.

Шлюб був офіційно зареєстрований в одному з відділів ДРАЦСів Києва ще минулого року, однак прикордонники запідозрили його фіктивність.

Зазначється, що у пункт пропуску «Тиса» мікроавтобусом, що здійснює регулярні міжнародні пасажирські перевезення, прибуло подружжя громадян України. Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує її на лікування в Італію.

Втім, у ході спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої «дружини на папері», яка насправді є його тещею.

Згодом чоловік зізнався, що перебуває у неофіційному шлюбі з донькою своєї попутниці. Через кордон його не пропустили.

«Він хотів потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, аби допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон», — кажуть у прикордонники.

Окрім того, що незвичайному «подружжю» не вдалося виїхати, тепер їм може загрожувати кримінальна відповідальність.

У діях жінки вбачають порушення статті 332 Кримінального кодексу (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), а в діях чоловіка — порушення статті 336 ККУ (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Раніше, прикордонники затримали чоловіка, який разом зі своєю 16-річною донькою намагався перетнути кордон. Він пред’явив свідоцтво про смерть дружини, але воно виявилося підробленим.