Миколаївця засудили до 3 років увʼязнення за ухилення від призову

Повістка, Фото взято з сайту armyinform.com.ua

Миколаївський суд визнав винним 43-річного місцевого жителя в ухиленні від призову на військову службу. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, чоловік у період воєнного стану отримав повістку для проходження військової служби. Однак, у Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у визначений день не зʼявився.

Під час судового розгляду чоловік частково визнав свою вину та пояснив, що не бажає проходити військову службу, оскільки раніше її не проходив.

Слід зазначити, що вирок суду ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали в Одесі 18-річного хлопця, який пограбував жінку, щоб отримати судимість та в майбутньому уникнути мобілізації. Йому загрожує до десяти років тюрми.