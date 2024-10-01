Президент Зеленський вручив орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня миколаївському морпіху

батьки Петра Федорчука. Фото 36 ОБрМП

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» батькам загиблого Героя України артилериста миколаївських морпіхів молодшого сержанта Петра Федорчука.

Про це повідомили у 36-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського та офіційне інтернет-представництво президента.

Володимир Зеленський відзначив воїнів державними нагородами, вручив бригадам бойові прапори та присвоїв почесні найменування.

Рідним загиблих Героїв України Президент вручив орден «Золота Зірка». Найвищої державної нагороди удостоєні:

Старший сержант Сергій Костюченко. У 2014-2015 роках брав участь в АТО, а з початком повномасштабного російського вторгнення захищав Чернігівщину. У складі мінометного розрахунку знищив дивізіон балістичних ОТРК «Іскандер», шість вантажних автомобілів, а також бронеавтомобіль «Тигр». У червні 2022 року на Донеччині, коригуючи вогонь міномета, допоміг ліквідувати штурмову групу окупантів.

Капітан юстиції Андрій Суботін. Брав участь в обороні Маріуполя. Група прикордонників, у складі якої був Андрій Суботін, під час розвідки підземних комунікацій комбінату «Азовсталь» виявила укриття, де понад три тижні перебували 80 цивільних. Попри артобстріли воїни принесли воду та їжу. Андрій Суботін загинув 7 травня 2022 року від пострілу снайпера на території «Азовсталі».

Молодший сержант Петро Федорчук. Захищав Маріуполь, евакуював поранених із передньої лінії оборони. Також коригував вогонь бригадної артилерії, завдяки чому вдалося знищити колону ворога та ще п’ятьох окупантів на заводі імені Ілліча, де він виявив позицію ворога.

Також під час церемонії нагородження Верховний Головнокомандувач вручив орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня майору Руслану Руденку — офіцеру 501 окремого батальйону морської піхоти.

Фото: 36 ОБрМП

Фото: офіційне інтернет-представництво президента

Нагадаємо, що у липні 2024 року Володимир Зеленський посмертно нагородив бійця миколаївської 36 окремої бригади морської піхоти, молодшого сержанта Петра Федорчука званням Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Петро Федорчук родом з Верховини на Івано-Франківщині. У строю 36-ї бригади виконував завдання з захисту Батьківщини на Маріупольскому напрямку.

Військовослужбовець загинув 12 квітня 2022 року під час оборони Маріуполя. Йому було 26 років.

Миколаївські морпіхи 36-ї бригади

З початку повномасштабного вторгнення 36 окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського захищала Маріуполь.

З березня по травень 2022 року майже дві тисячі її бійців опинилися в російському полоні. З того часу з полону повернулися лише 287 бійців цієї бригади. Решта утримуються в місцях несвободи у Таганрозі, Валуйках, Курську, Пакіно, Мордовії, а також на окупованих територіях Луганської і Донецької областей.

Як відомо, в полоні станом на 2024 рік перебувають близько 1300 бійців бригади.

У Миколаєві вже традиційно містяни та рідні військовослужбовців щонеділі виходять на акції-нагадування з підтримкою полонених зниклих безвісти.

Серед них велика кількість рідних, дружин та дітей військовослужбовців 36-ї бригади.

Нагадаємо також, що під час першого у 2024 році обміну полоненими з російських в’язниць було визволено двох військових 36-ї окремої бригади морської піхоти. Додому повернулась бойова медикиня миколаївських морпіхів та воїн танкового батальйону бригади, який брав участь в обороні заводу «Ілліча».