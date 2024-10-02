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У вересні мешканці Миколаєва набрали понад 9 млн літрів води в точках безкоштовної видачі

Точки видачі води у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»Точки видачі води у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

У вересні мешканці Миколаєва набрали 9,4 мільйона літрів безкоштовної очищеної води в точках, облаштованих на базі комунального підприємства «Миколаївоблтеплеонерго».

Загалом з початку 2024 року підприємство видало більше 86 мільйонів літрів питної води, повідомили в пресслужбі підприємства.

За даними комунальників, наразі видача води населенню здійснюється на майже 80 точках у всіх районах міста. Спеціалісти «Миколаївоблтеплоенерго» займаються їхнім обслуговуванням, проводять регламентні роботи та дбають про якість води.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

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