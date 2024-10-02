Майже половина закладів профтехосвіти Миколаївщини зазнали пошкоджень через війну

Війна пошкодила майже половину закладів профтехосвіти Миколаївщини. Фото: Надбузький професійний аграрний ліцей

Станом на кінець вересня 2024 року російські війська зруйнували або пошкодили 10 із 24 закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області.

Найбільше постраждали Миколаївський професійний промисловий ліцей, Надбузький професійний аграрний ліцей та Снігурівський професійний ліцей, що знаходився в окупації.

Про це розповіла заступниця директора департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Людмила Комісарова під час засідання комісії обласної ради з питань освіти, пишуть «МикВісті».

Кількість закладів скоротилася з 31 у 2019 році до 24 станом на сьогодні. Деякі установи припинили свою діяльність самостійно, серед яких Морехідна школа та юридична академія ПТУ №4. Також на сьогодні шість закладів перебувають у процесі реорганізації.

— Ми плануємо провести перейменування закладів нашої профтехосвіти. Це не для того, щоб тільки змінити картинку, а для того, щоб змінити філософію ставлення до профтехосвіти. Так, наприклад, у нас будуть замість ліцеїв деякі коледжі. У нас вже один заклад є — Новоодеській професійній коледж, також ми чекаємо установчі документи щодо перейменування ще трьох зкладів, – сказала Людмила Комісарова.

Нагадаємо, що у 2023 році департамент містобудування, архітектури Миколаївської ОВА провів тендер на капітальний ремонт будівлі Надбузького професійного аграрного ліцею, який постраждав від ворожих обстрілів.

Також повідомлялось, що за час повномасштабної війни на території Миколаївської області було пошкоджено 249 закладів освіти, з них — 33 були зруйновані.