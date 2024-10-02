У 80% випадків опікунами стають військовозобов’язані чоловіки

Переважна більшість опікунів в Україні військовозобов’язані чоловіки, фото: Євген Сосновський

В Україні спостерігається зростання кількості випадків визнання осіб недієздатними та призначення їм опікунів.

Згідно з даними Реєстру судових рішень, щомісячна кількість судових звернень у таких справах у 2024 році перевищила 700 проваджень.

Як повідомляють ЕП, це більше ніж у два рази перевищує показники до початку великої війни. У 90% випадків суди ухвалюють рішення про визнання осіб недієздатними, призначають опікунів та піклувальників.

«Однією з можливих причин різкого зростання кількості таких справ є велика війна і пов’язані з нею соціально-економічні труднощі, фізичні та психологічні травми, через що громадяни можуть визнаватися недієздатними. Однак є підстави вважати, що це далеко не єдиний і навіть не основний фактор», — повідомляють журналісти.

Щомісячна кількість судових рішень про опікунство, ілюстрація ЕП

Згідно зі статтею 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», опікуни недієздатних осіб звільняються від призову на військову службу під час мобілізації.

Два роки тому гендерний баланс серед опікунів був майже однаковим, з невеликою перевагою жінок (55% проти 45%). Проте з кінця минулого року ситуація суттєво змінилася: частка чоловіків серед опікунів постійно зростала і цього року вже досягла 80%.

Нагадаємо, Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що даних щодо вступу військовозобов'язаних чоловіків до вищих навчальних закладів Миколаєва наразі немає, проте коли вони з’являться — їх проаналізують.