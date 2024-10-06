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Молодь потрібно берегти: Залужний заявив, що не підтримує мобілізацію чоловіків до 25 років

Валерій Залужний на зустрічі з українськими студентами в Лондоні, фото: БуквиВалерій Залужний на зустрічі з українськими студентами в Лондоні, фото: Букви

Колишній головнокомандувач Збройних сил та нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, виступив проти мобілізації чоловіків 18-25 років, закликаючи берегти молодь. Залучати до війни слід лише у випадку надзвичайної потреби.

Про це він заявив під час зустрічі з українськими студентами в Лондоні, передає видання «Букви».

«Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти. Я чому завжди протестував, щоб мобілізація не заходила на людей нижче 25 років, коли був на посаді головнокомандувача, тому що нам потрібна Україна і через 20 років, і через 30 років. А вона ось — їй зараз 18 років. Це зовсім інші люди, які врятують цю країну», — вважає Валерій Залужний.

Водночас нинішній посол України у Великій Британії додав, що залучати молодь до війни варто лише за крайньої потреби, коли «буде загроза існуванню держави як такої».

Нагадаємо, що у квітні 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який зменшує вік мобілізації з 27 до 25 років.

Також петиція з пропозицією зменшити віковий поріг для мобілізації чоловіків з 60 до 50 років набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути президент Володимир Зеленський. Документ, поданий на початку липня, обґрунтовує необхідність зниження віку мобілізації як спосіб покращення економічної ситуації в країні.

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