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Український FPV-дрон за кілька сотень доларів знищив російський ЗРК «Оса» за $10 млн

Знищений російський ЗРК «Оса», фото: ГУРЗнищений російський ЗРК «Оса», фото: ГУР

Воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки МО України «Крила» виявили та знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Відео ураження показали в ГУР.

Вартість ворожого автоматизованого ЗРК — 10 мільйонів доларів. Вартість FPV-дрона, яким розвідники спалили «Осу» — кілька сотень доларів.

«Уроки цікавої математики продовжуватимуться! Слава Україні!», — додали в ГУР МОУ.

ЗРК «Оса» — це радянський автоматизований зенітний ракетний комплекс, що призначений для прикриття сил і засобів мотострілецької (танкової) дивізії в усіх видах бойових дій.

Комплекс оснащений чотирма зенітними керованими ракетами 9M33, модифікація «Оса-АК» має шість ракет 9М33М2, а «Оса-АКМ» — шість ракет 9М33М3. На кінець 2007 року був найбільш численним у РФ комплексом військової ППО.

Нагадаємо, що на лівобережжі Дніпра у районі села Раденськ, що на Херсонщині, українські сили успішно знищили російську реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град».

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