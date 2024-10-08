До суду на Снігурівщині обрали нову голову

Суддя Олександра Бодрова, фото: Снігурівський районний суд

У Снігурівському районному суді Миколаївської області обрали нового голову суду.

Про це повідомляється на сайті Судової влади.

Нову голову було обрано під час зборів суддів у понеділок, 7 жовтня. За результатами таємного голосування нею стала Олександра Бодрова.

Зазначимо, що в суді Снігурівки жінка працює суддею з 2020 року, про що свідчать дані в Єдиному державному реєстрі декларацій. До цього вона обіймала посаду помічника судді в Апеляційному суді Херсонської області.

Скільки заробили судді Миколаївської області за 2023 рік?

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун також подала декларацію про доходи за 2023 рік. За цей час посадовиця заробила понад 1,6 мільйона гривень.

Голова Господарського суду Миколаївської області Марина Мавродієва за 2023 рік отримала 1,4 мільйона гривень доходу. В місяць їй нараховували в середньому 118 тисяч гривень.

Декларацію про доходи оприлюднила також і заступниця голови Заводського районного суду міста Миколаєва Ірина Боброва. За 2023 рік суддя отримала 1,3 мільйона гривень. Дохід голови суду Сергія Щербини торік також склав 1,3 мільйона гривень.

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський у 2023 році заробив 2,9 мільйонів гривень.

Декларацію про доходи за 2023 рік подав виконувач обовʼязків голови Южноукраїнського міського суду Олександр Савін. За рік він заробив понад 1,5 мільйона гривень.