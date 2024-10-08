У Миколаївській області відбудували 40% об’єктів культури, пошкоджених через російські обстріли

Пошкоджений російським обстрілом палац культури в Очакові. Архівне фото «МикВісті»

З початку повномасштабного вторгнення внаслідок обстрілів на Миколаївщині було пошкоджено понад 200 об'єктів культури. З них вдалося відновити близько 40%.

Про це під час брифінгу 8 жовтня розповіла начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Буберенко, пишуть «МикВісті».

У Миколаєві внаслідок російської агресії постраждало 7 об'єктів культурної інфраструктури. З них 4 заклади відбудували, ще в одному очікують на початок робіт.

— Це обласний краєзнавчий музей, обласний палац культури, Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва і драматичний театр. Зараз ми чекаємо початку робіт в Миколаївському фаховому коледжі культури і мистецтв, де зруйнований дах, — сказала Олена Буберенко.

Начальниця управління зазначила, що поки неможливо назвати загальну суму збитків через постійні бойові дії в Очаківській громаді та на окупованій Кінбурнській косі.

— По області суму збитків сказати не можемо, тому що громади ще її підраховують. Щось просто не можливо підрахувати, тому що там йдуть постійні бойові дії, зокрема в Очакові та на Кінбурнській косі. На Кінбурні в окупації перебуває три заклади культури. Ми не знаємо, в якому вони стані, тож оцінка збитків буде відбуватися пізніше, — додала вона.

Нагадаємо, Миколаївська область опинилася у списку регіонів, де через війну Росії проти України постраждала найбільша кількість об’єктів культурної інфраструктури. На Миколаївщині культурні об’єкти пошкоджені в 44% громад.