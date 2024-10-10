Україна сподівається на допомогу Нідерландів у забезпеченні південних регіонів питною водою

Україна та Нідерланди обговорили співпрацю в питаннях забезпечення питної води та іригації для півдня країни. Фото з відкритих джерел

Україна та Нідерланди обговорили співпрацю в питаннях забезпечення питної води та іригації для півдня країни.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба після зустрічі зі спеціальною представницею Нідерландів Ерік Схаутен, передає Урядовий портал.

«Україна прагне скористатися досвідом Нідерландів у створенні доступних міських просторів і водному менеджменті, що допоможе забезпечити питну воду та іригацію для південних регіонів України», — зазначив Олексій Кулеба.

Також Україна розраховує на допомогу в підготовці майстер-плану водної інфраструктури громад, які постраждали від руйнування Каховської ГЕС.

Еріка Схаутен зазначила, що Нідерланди залишаються відданими підтримці та відбудові України.

«Ваші пріоритети та потреби — наші пріоритети», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час розмови з представником Європейського інвестиційного банку згадав, що наразі водогін для Миколаєва «потребує активної відбудови».

Це вже друга подібна «заява» міністерства про водогін у Миколаєві. До цього про це питання згадував колишній міністр розвитку громад та територій Олександр Кубраков. У березні 2024 року він обіцяв, що «в найближчі тижні рішення буде прийнято».

Про будівництво водогону для Миколаєва у свої дописах також згадували в Офісі президента — спочатку там повідомили про рішення «прискорити початок будівництва» водогону з Нової Одеси, а потім повідомили, що шукають «форму співпраці» з ЄІБ, щоб ті надали кошти на будівництво.

Ще про водогін писав міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, який сказав, що питання якісної води для Миколаєва на особистому контролі президента Володимира Зеленського.