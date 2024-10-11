Херсонщина вводить подовжену комендантську годину

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін про комендантську годину, Фото: пресслужба Херсонської ОВА

На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину, через зменшення світлового дня та для безпеки громадян.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін за результатами Ради оборони регіону.

«Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00. Це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян», — проінформував Прокудін.

Раніше «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині у трьох громадах скоротили комендантську годину.