Херсонщина вводить подовжену комендантську годину
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- Світлана Іванченко
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17:00, 11 жовтня, 2024
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На Херсонщині з 15 жовтня подовжать комендантську годину, через зменшення світлового дня та для безпеки громадян.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін за результатами Ради оборони регіону.
«Вирішили подовжити комендантську годину в області. З 15 жовтня вона триватиме з 20:00 до 06:00. Це пов’язано зі зменшенням світлового дня та безпекою громадян», — проінформував Прокудін.
Раніше «МикВісті» повідомляли, що на Миколаївщині у трьох громадах скоротили комендантську годину.
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