Зеленський у Ватикані подарував Папі Римському картину про різанину в Бучі

Президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки», щоб ще раз привернути увагу світу до звірств, яких зазнав український народ.

Про це повідомляє Vatican News.

Президент України Володимир Зеленський вранці 11 жовтня прибув у Ватикан, щоб зустрітися з папою Франциском.

У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі обговорили питання повернення українців додому з полону.

«Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців», — йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі Володимир Зеленський подарував понтифіку картину олією «Різанина в Бучі. Історія Марічки». Картина, створена Володимиром Козюком та Владиславом Задворським, зображує жахи в Бучі очима уявної дівчинки Марічки, яка стала свідком катувань та вбивств її родини російськими солдатами.

Президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: Telegram Картина «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: Telegram

«Марічка стояла серед руїн свого життя, серед уламків, які колись були її домом. Вона знала, що світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Але також вона знала, що в її серці горить незламна віра в те, що Україна відродиться, що правда і справедливість переможуть. Цей біль, ці втрати ніколи не забудуться, але вони стануть основою для нової, сильнішої України», — так описали картину її автори.

Раніше Папа Римський прокоментував заборону в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Він заявив, що жодна християнська церква не повинна бути заборонена.