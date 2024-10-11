Зеленський у Ватикані подарував Папі Римському картину про різанину в Бучі
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- Альона Коханчук
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14:56, 11 жовтня, 2024
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Президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки», щоб ще раз привернути увагу світу до звірств, яких зазнав український народ.
Про це повідомляє Vatican News.
Президент України Володимир Зеленський вранці 11 жовтня прибув у Ватикан, щоб зустрітися з папою Франциском.
У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський зазначив, що під час зустрічі обговорили питання повернення українців додому з полону.
«Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців», — йдеться у повідомленні.
Також під час зустрічі Володимир Зеленський подарував понтифіку картину олією «Різанина в Бучі. Історія Марічки». Картина, створена Володимиром Козюком та Владиславом Задворським, зображує жахи в Бучі очима уявної дівчинки Марічки, яка стала свідком катувань та вбивств її родини російськими солдатами.
«Марічка стояла серед руїн свого життя, серед уламків, які колись були її домом. Вона знала, що світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Але також вона знала, що в її серці горить незламна віра в те, що Україна відродиться, що правда і справедливість переможуть. Цей біль, ці втрати ніколи не забудуться, але вони стануть основою для нової, сильнішої України», — так описали картину її автори.
Раніше Папа Римський прокоментував заборону в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Він заявив, що жодна християнська церква не повинна бути заборонена.
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