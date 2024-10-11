  • пʼятниця

    11 жовтня, 2024

  • 22.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 22.5° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський у Ватикані подарував Папі Римському картину про різанину в Бучі

Президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: TelegramПрезидент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: Telegram

Президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки», щоб ще раз привернути увагу світу до звірств, яких зазнав український народ.

Про це повідомляє Vatican News.

Президент України Володимир Зеленський вранці 11 жовтня прибув у Ватикан, щоб зустрітися з папою Франциском.

У своєму Telegram-каналі Володимир Зеленський зазначив, що  під час зустрічі обговорили питання повернення українців додому з полону.

«Розраховуємо на сприяння Святого Престолу поверненню додому захоплених у російський полон українців», — йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі Володимир Зеленський подарував понтифіку картину олією «Різанина в Бучі. Історія Марічки». Картина, створена Володимиром Козюком та Владиславом Задворським, зображує жахи в Бучі очима уявної дівчинки Марічки, яка стала свідком катувань та вбивств її родини російськими солдатами.

Президент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: TelegramПрезидент Володимир Зеленський подарував Папі Римському Франциску картину «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: Telegram
Картина «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: TelegramКартина «Бучанська різанина: Історія Марічки». Фото: Telegram

«Марічка стояла серед руїн свого життя, серед уламків, які колись були її домом. Вона знала, що світ більше ніколи не буде таким, як раніше. Але також вона знала, що в її серці горить незламна віра в те, що Україна відродиться, що правда і справедливість переможуть. Цей біль, ці втрати ніколи не забудуться, але вони стануть основою для нової, сильнішої України», — так описали картину її автори.

Раніше Папа Римський прокоментував заборону в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Він заявив, що жодна християнська церква не повинна бути заборонена.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Президент Зеленський нагородив миколаївських морпіхів орденами, одного — посмертно
Уряд тимчасово зупинив бронювання чоловіків: президент обурився, що заброньовано вже 1,5 млн
Її загибель — це справжній удар, — Зеленський відреагував на смерть журналістки Вікторії Рощиної

Читайте також:

новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська
новини

«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Миколаївболтеплоенерго» заборгувало ₴500 млн «Нафтогазу»: чи вплине це на опалювальний сезон

Олена Козубовська
новини

Росія завдала подвійного удару по Миколаєву

Олена Козубовська

Останні новини про: Володимир Зеленський

Її загибель — це справжній удар, — Зеленський відреагував на смерть журналістки Вікторії Рощиної
Уряд тимчасово зупинив бронювання чоловіків: президент обурився, що заброньовано вже 1,5 млн
Президент Зеленський нагородив миколаївських морпіхів орденами, одного — посмертно

У Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

«Працюємо заради людей», — мер Миколаєва підтримав колегу й однопартійця з Дніпра після заяв про тиск силовиків

2 години тому

Миколаївська спортсменка Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу

Головне сьогодні