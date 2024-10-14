У Миколаєві сьогодні частково перекриють рух по вулиці Садовій: ремонтуватимуть колії

Працівники «Миколаївелектротрансу» проводять ремонтні роботи, фото: «Миколаївелектротранс»

Сьогодні, 14 жовтня, у Миколаєві перекриють рух на перехресті вулиць Ігоря Бедзая (колишня вулиця Чкалова, – прим.) та Садова. Це пов'язано з проведенням робіт з ремонту трамвайних колій.

Про це повідомили на комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

«Роботи виконуються задля продовження безпечного та безперебійного руху трамваїв на вказаній ділянці, а також покращення умов для руху автомобільного транспорту на цьому перехресті», – йдеться у повідомленні.

Водіїв просять бути уважними під час руху на вказаній ділянці та звертати увагу на встановлені попереджувальні знаки.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» знайшло підрядника, який відремонтує трамвайне полотно вздовж вулиці Кропивницького (колишня Потьомкінська, — прим.). Роботи коштуватимуть 7,5 мільйона гривень.