Дружна морпіха, що служив на Миколаївщині не вірить у самогубство чоловіка та вимагає ексгумацію

Подружжя Маслюкових. Фото з особистого архіву родини опубліковане на сайті «УП»

Дружина військового морпіха Миколи Маслюкова з Кропивницького, Тетяна Маслюкова, не вірить у версію про самогубство чоловіка, який загинув 9 вересня 2022 року поблизу Миколаєва, і вимагає ексгумації для подальшого розслідування. Вона переконана, що версія слідства є спробою приховати справжні обставини смерті.

Про це вона розповіла журналістам «Української правди».

За словами Тетяни, чоловік служив у 501 окремому батальйоні морської піхоти. Його направили за 70 кілометрів від Миколаєва в село Дмитрівка.

Остання розмова Тетяни Маслюкової з чоловіком була того ж дня, коли він загинув. За її словами, він повідомив, що йде на чергування та був у гарному настрої.

«Ми з ним от-от розмовляли. Будували плани», – згадує вона.

Пізніше, того ж вечора, їй зателефонував командир взводу і повідомив про смерть чоловіка, зазначивши, що це схоже на самогубство. Тетяна Маслюкова не погоджується з цією версією та наполягає, що її чоловік не міг піти на такий крок.

Вона стверджує, що слідство не провело належного розслідування, і свідків події немає. Військова частина, була зобов'язана судом провести спеціальне розслідування, але за словами жінки, цього так і не зробили.

«Жодної кулі на місці не знайшли. Службове розслідування не було проведено належним чином», — каже вона.

За словами Тетяни Маслюкової, справу неодноразово закривали «за відсутністю складу злочину», але після оскаржень і звернень жінки розслідування відновили. Зараз справа знаходиться у Миколаївській спеціалізованій прокуратурі.

Тетяна Маслюкова також стверджує, що результати судмедекспертизи суперечать висновкам слідства, а документи, які могли б підтвердити «поганий психоемоційний стан» Миколи, відсутні.

Жінка також звернула увагу на те, що телефон її чоловіка, який знайшли на місці події «чистий», усі повідомлення з месенжерів були видалені.

Також жінка наголошує на тому, що дані дактилоскопії, яку жінка замовила за свій кошт показали, що на автоматі АК-74 (яким нібито застрелився чоловік) відсутні відбитки рук.

«А чоловік не був у перчатках — про це свідчать фотографії з місця, де його знайшли», — розповіла жінка.

Тетяна Маслюкова вже витратила понад 420 тисяч гривень на юридичні витрати, додаткові експертизи та судові процеси, щоб довести, що її чоловік загинув не через власну волю.

Наразі жінка намагається добитися ексгумації тіла чоловіка, щоб провести додаткову експертизу.

Нагадаємо, у січні у селищі Березнегувате в Миколаївській області військовослужбовець розстріляв заступника командира роти, після чого застрелився сам.

В серпні 2022 року стало відомо про загибель командира батальйону миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського майорс Євгена Чорноконя. Тоді повідомлялось, що військовий загинув при виконанні бойових завдань.

Пізніше зʼявилась інформація, що комбата вбив п’яний солдат Валентин Гандебура, вистріливши у офіцера з табельного автомату. В лютому 2023 року Центральний районний суд Миколаєва визнав Гандебуру невинним в умисному вбивстві, про що в квітні писали Преступности.НЕТ.

Прокуратура була не згодна з таким рішенням і подала апеляцію. В червні 2023 року солдата Валентина Гандебуру за рішенням Миколаївського апеляційного суду було визнано винним у вбивстві Євгена Чорноконя.