За 7 днів: в Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта

Ілюстраційне фото: dpsu.gov.ua

Ілюстраційне фото: dpsu.gov.ua

Відтепер в Україні строк термінового оформлення паспорта скорочено з десяти до семи днів.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесені зміни до переліку адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2016 року.

Згідно з нововведенням, українці зможуть швидко оформити паспорт упродовж семи днів. За винятком тих, хто вперше буде оформлювати паспорт громадянина України.

Нагадаємо, що з вересня «Укрпошта» доставляє українські закордонні паспорти у 230 країн світу лише за $6 — це десь 250 гривень. Зараз така послуга коштує $70-100 в залежності від країни.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив на 6 місяців роботу паспортного сервісу «Документ» для українців за кордоном.

Як повідомлялось, у квітні цього року уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.