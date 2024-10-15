За 7 днів: в Україні зменшили строк термінового оформлення паспорта
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- Світлана Іванченко
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20:59, 15 жовтня, 2024
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Відтепер в Україні строк термінового оформлення паспорта скорочено з десяти до семи днів.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Внесені зміни до переліку адміністративних послуг у сфері міграції та їх вартість, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2016 року.
Згідно з нововведенням, українці зможуть швидко оформити паспорт упродовж семи днів. За винятком тих, хто вперше буде оформлювати паспорт громадянина України.
Нагадаємо, що з вересня «Укрпошта» доставляє українські закордонні паспорти у 230 країн світу лише за $6 — це десь 250 гривень. Зараз така послуга коштує $70-100 в залежності від країни.
Нагадаємо, що Кабмін продовжив на 6 місяців роботу паспортного сервісу «Документ» для українців за кордоном.
Як повідомлялось, у квітні цього року уряд заборонив видавати паспорт громадянина України чи закордонний паспорт українським чоловікам за кордоном віком від 18 до 60 років.
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