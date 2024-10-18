В Україну повернули тіла 501 полеглого захисника, Фото ілюстративне: Вечірній Київ

У пʼятницю, 18 жовтня, за результатами репатріаційних заходів в Україну повернули 501 полеглого оборонця.

Як повідомили у Координаційному штабі, зокрема вдалося репатріювати 382 тіла захисників, що загинули на Авдіївському напрямку, 56 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку, 45 тіл оборонців із Мар’їнського напрямку, шість тіл полеглих захисників на Вугледарському напрямку, чотири полеглих воїна на Запорізькому напрямку, сім тіл оборонців, що воювали на Луганському напрямку. Також вдалося повернути одне тіло з моргу на території РФ.

«Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після ідентифікації тіла українських оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

Раніше повідомлялось, що наразі в Україні вдалося ідентифікувати понад 2800 тіл і фрагментів тіл військових.