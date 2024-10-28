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«Тільки у нас за декілька тижнів 5-6 полонених», — миколаївські десантники розповіли, як на Курахівському напрямку воюють з росіянами

Десантник 79-ї бригади з позивним «Фран». Скриншот з відео.Десантник 79-ї бригади з позивним «Фран». Скриншот з відео.

Армія РФ щодня штурмує позиції 79-ки на Курахівському напрямку. Однак навіть при таких активних штурмах противника українським військовим вдалось не лише відбити атаки, а й взяти полонених.

Про це йдеться у сюжеті «Слідства. Інфо».

Десантник 79-ї бригади з позивним «Фран» розповів, як один полонений сам прийшов до них.

«Та сам прийшов (російський військовий, — прим.). Заїхали вони на «бехі» біля нашої позиції, вигрузились. Ми їх знищили, але не всіх. Лишилося троє. Вони в гаражі сиділи. Ми  зробили підрив, пів гаража склалася, а половина залишилась. Сиділи вони десь чотири дні без води та їжі і один вирішив води пошукати. Він прийшов, а там наші сидять», — розповідає військовий.

Військовий додає: «За пару тижнів у нас 5-6 (полонених, — прим.). Це тільки у нас». 

Нагадаємо, що десантники миколаївської 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади повідомили, що у липні відбили один з найбільших російських штурмів на Курахівському напрямку за весь час повномасштабної війни.

Також нагадаємо, що правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» повідомила, що у полоні Російської Федерації перебувають майже 1300 військовослужбовців з миколаївської 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

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