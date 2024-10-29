Намив - Ліски - Центр: у Миколаєві розпочали облаштування нового велосипедного маршруту

У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», Фото ілюстративне

У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр».

Про це повідомляє агентство з питань планування, проєктування та організації велосипедної інфраструктури «Bike City Consulting».

На даний момент роботи ведуться на вулиці Лазурній у житловому масиві Намив, де фахівці комунального спеціалізованого монтажно - експлуатаційного підприємства вже розпочали нанесення дорожньої розмітки відповідно до нової схеми організації дорожнього руху. Це дозволить впорядкувати дорожній рух, привести смуги до нормативної ширини та створити велосипедну інфраструктуру.

У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consulting У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consulting У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consulting

Наступним кроком у реалізації проекту стане монтаж дорожніх знаків, що забезпечить безпеку та комфорт для велосипедистів.

Цей велосипедний маршрут був розроблений в рамках всеукраїнського архітектурного конкурсу «Велогромади», який відбувся навесні 2024 року. Миколаївська міська рада ініціювала проєкт, що з'єднає віддалений житловий масив Намив з проспектом Центральним, який веде в центр міста.

Проєктна команда «Bike City Consulting» розробила організацію дорожнього руху для двостороннього веломаршруту довжиною 5,3 км в один бік, включаючи велосипедні смуги, коридори та спільні смуги для громадського транспорту та велосипедистів. Це важливий крок до розвитку велосипедної інфраструктури в Миколаєві та покращення мобільності жителів міста.

Раніше в мерії Миколаєва розповіли, як облаштування велодоріжок пішло не за планом.

А у липні 2024 року працівники розпочали наносити розмітку для велодоріжок та встановлювати делініатори для розмежування смуги для руху велосипедистів та автомобілів.