  • вівторок

    29 жовтня, 2024

  • 13.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 29 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Намив - Ліски - Центр: у Миколаєві розпочали облаштування нового велосипедного маршруту

У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», Фото ілюстративнеУ Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», Фото ілюстративне

У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр». 

Про це повідомляє агентство з питань планування, проєктування та організації велосипедної інфраструктури «Bike City Consulting». 

На даний момент роботи ведуться на вулиці Лазурній у житловому масиві Намив, де фахівці комунального спеціалізованого монтажно - експлуатаційного підприємства вже розпочали нанесення дорожньої розмітки відповідно до нової схеми організації дорожнього руху. Це дозволить впорядкувати дорожній рух, привести смуги до нормативної ширини та створити велосипедну інфраструктуру.

У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consultingУ Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consulting
У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consultingУ Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consulting
У Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consultingУ Миколаєві стартував перший етап реалізації нового велосипедного маршруту «Намив - Ліски - Центр», фото: Bike City consulting

Наступним кроком у реалізації проекту стане монтаж дорожніх знаків, що забезпечить безпеку та комфорт для велосипедистів.

Цей велосипедний маршрут був розроблений в рамках всеукраїнського архітектурного конкурсу «Велогромади», який відбувся навесні 2024 року. Миколаївська міська рада ініціювала проєкт, що з'єднає віддалений житловий масив Намив з проспектом Центральним, який веде в центр міста.

Проєктна команда «Bike City Consulting» розробила організацію дорожнього руху для двостороннього веломаршруту довжиною 5,3 км в один бік, включаючи велосипедні смуги, коридори та спільні смуги для громадського транспорту та велосипедистів. Це важливий крок до розвитку велосипедної інфраструктури в Миколаєві та покращення мобільності жителів міста.

Раніше в мерії Миколаєва розповіли, як облаштування велодоріжок пішло не за планом. 

А у липні 2024 року працівники розпочали наносити розмітку для велодоріжок та встановлювати делініатори для розмежування смуги для руху велосипедистів та автомобілів.

Останні новини про: Велодоріжки

Велоінфраструктура у Миколаєві: по вулиці Соборній наносять розмітку та встановлюють делініатори
На перетині проспекту у центрі Миколаєва роблять з'їзди для велосипедистів
«Вже коли нанесли розмітку, ми побачили проблему», — в мерії Миколаєва розповіли, як облаштування велодоріжок пішло не за планом

Читайте також:

новини

У «Нібулоні» розповіли про складнощі з розмінуванням полів Миколаївщини: «Чорні сапери підкидають ВНП»

Юлія Бойченко
новини

Сім років тюрьми: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Аліса Мелік-Адамян
новини

Три нових призначення: Зеленський погодив кандидатури суддів на Миколаївщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Не мовчи»: у Миколаєві влаштували автопробіг на підтримку полонених військових

Володимир Коваль
новини

За порушення мовного закону доведеться заплатити штраф 3400 грн, — омбудсмен Кремінь

Даріна Мельничук

Останні новини про: Велодоріжки

«Вже коли нанесли розмітку, ми побачили проблему», — в мерії Миколаєва розповіли, як облаштування велодоріжок пішло не за планом
На перетині проспекту у центрі Миколаєва роблять з'їзди для велосипедистів
Велоінфраструктура у Миколаєві: по вулиці Соборній наносять розмітку та встановлюють делініатори

Через російський обстріл в Очакові загорівся автомобіль

Миколаївські депутати проситимуть міжнародних партнерів підтримати План перемоги Зеленського

3 години тому

Головне сьогодні