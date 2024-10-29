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Зміни у системі освіти: НМТ 2025 без ДПА та з електронними іспитами

Зміни у системі освіти: НМТ 2025 без ДПА та з електронними іспитами. Фото ілюстративнеЗміни у системі освіти: НМТ 2025 без ДПА та з електронними іспитами. Фото ілюстративне

Верховна Рада України підтримала новий законопроєкт, що визначає умови вступу та проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила народна депутатка Наталія Піпа 

Законопроєкт закріплює кілька важливих моментів:

  • Цього року учні залишаються без державної підсумкової атестації (ДПА), і національний мультипредметний тест складатимуть лише ті, хто планує вступати до вищих навчальних закладів;
  • Вступні іспити у 2025 році можуть проводитися в електронному форматі;
  • Обов’язковими предметами залишаються українська мова, математика та історія України. Абітурієнти можуть обрати один додатковий предмет з переліку: українська література, іноземна мова, біологія, фізика, хімія або географія. Таким чином, загалом учасники тестування складатимуть чотири предмети.

Цей крок означає, що вперше за роки повномасштабного вторгнення підготовка до іспитів та вступної кампанії розпочнеться за пів року, а не за два місяці, як це було раніше.

— Ці норми спрощені та занижені через війну, але ми маємо докладати всіх зусиль і прагнути, аби освіта наших дітей була якісна, навіть в цих умовах, — каже Наталія Піпа

Раніше повідомлялося, що 27 миколаївців склали національний мультитест на 200 балів 

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