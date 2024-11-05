Понад тисячу пам’яток культури постраждали через війну в Україні: з них 41 на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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10:22, 05 листопада, 2024
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Через російську війну в Україні постраждали 1179 об’єктів культурної спадщини. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69.
Зокрема, в жовтні 2024 року постраждало 10 пам’яток культурної спадщини, інформує пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.
«Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях», — зазначають в Мінкульті.
На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:
- Миколаївській та Дніпропетровській — по 41;
- Херсонській — 157;
- Одеській — 116;
- Харківській — 316;
- Донецькій — 163;
- Київській області та Києві — 81;
- Чернігівській — 65;
- Львівській — 60;
- Запорізькій — 53;
- Луганській — 31;
- Сумській — 29;
- Хмельницькій — 10;
- Полтавській — 6;
- Вінницькій та Житомирській — 4;
- Кіровоградській та Черкаській — 1.
Нагадаємо, що у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.
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