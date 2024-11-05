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Понад тисячу пам’яток культури постраждали через війну в Україні: з них 41 на Миколаївщині

Зруйнована історична будівля ліцею імені Аркаса, 1 листопада 2022 рік, фото: «МикВісті»Зруйнована історична будівля ліцею імені Аркаса, 1 листопада 2022 рік, фото: «МикВісті»

Через російську війну в Україні постраждали 1179 об’єктів культурної спадщини. З них національного значення — 120, місцевого — 990, щойно виявлених — 69.

Зокрема, в жовтні 2024 року постраждало 10 пам’яток культурної спадщини, інформує пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

«Повторні влучання у пошкоджені раніше пам’ятки культурної спадщини відбулися в Запорізькій, Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Нові — в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях», — зазначають в Мінкульті.

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На сьогодні пошкоджень зазнали пам’ятки культури у 18 областях та Києві, зокрема:

  • Миколаївській та Дніпропетровській — по 41;
  • Херсонській — 157;
  • Одеській — 116;
  • Харківській — 316;
  • Донецькій — 163;
  • Київській області та Києві — 81;
  • Чернігівській — 65;
  • Львівській — 60;
  • Запорізькій — 53;
  • Луганській — 31;
  • Сумській — 29;
  • Хмельницькій — 10;
  • Полтавській — 6;
  • Вінницькій та Житомирській — 4;
  • Кіровоградській та Черкаській — 1.

Нагадаємо, що у Миколаєві наказами Міністерства культури 8 об’єктів позбавили статусу пам’ятки історії. Їх визнали такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України.

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