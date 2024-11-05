Поїхав додому ремонтувати будинок після прильоту: солдата з Миколаївщини засудили на 5 років за СЗЧ

Солдата ЗСУ в Миколаєві засудили до 5 років за самовільне залишення частини (ілюстративне фото)

У Миколаєві до пʼяти років тюрми засудили солдата ЗСУ за самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Він добровільно повернувся повідомивши, що весь цей час був вдома та ремонтував будинок після «прильоту».

Вирок виніс Ленінський районний суд міста Миколаєва, 30 жовтня. За даними справи, військовослужбовець родом із села Красне Знам’я Миколаївської області. Він був мобілізований у вересні 2022 року та призначений водієм у підрозділ охорони. Він служив у різних регіонах, зокрема, був відправлений на виконання завдань у Запорізьку область, де отримав поранення, після чого продовжив службу.

Зазначається, що 7 березня цього року солдат без дозволу залишив частину й повернувся додому, щоб відновити житло, пошкоджене внаслідок обстрілу. На цей ремонт він замовив необхідні матеріали, оскільки планувалося, що його знову відправлять у зону бойових дій.

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Після завершення ремонту, 17 травня він прийшов до Державного бюро розслідувань у Миколаєві та написав зізнання. Він зазначив, що кається у своїх діях і хотів би повернутися на службу. Проте командування його частини та іншої військової частини відмовилися прийняти його назад.

Слід зазначити, що суд врахував обставини — щире каяття та самостійне з’явлення обвинуваченого до органів. Ураховуючи важкість злочину, але також позитивну характеристику та добровільне повернення, суд призначив йому покарання за частиною 5 статті 407 КК України, що передбачає позбавлення волі строком на пʼять років.

Раніше народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт, яким пропонували звільняти від відповідальності тих військових, які вперше дезертирували або здійснили самовільне залишення частини, однак згодом виявили бажання повернутися на службу.

Проєкт закону пропонує внести зміни до Кримінального кодексу в тій частині, що стосується покарань за самовільне залишення частини й дезертирство.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ) або дезертирство.