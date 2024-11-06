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У Миколаєві попрощаються з суднобудівником та екснардепом Володимиром Матвєєвим

Володимир Матвєєв, архівне фото «МикВісті»Володимир Матвєєв, архівне фото «МикВісті»

У вівторок, 5 листопада, на 85-му році життя помер відомий миколаївський суднобудівник, інженер, колишній заступник директора суднобудівного заводу та народний депутат України чотирьох скликань Володимир Матвєєв.

Про це повідомили його рідні.

Випускник Миколаївського кораблебудівного інституту пройшов шлях від робітника Чорноморського суднобудівного заводу до заступника директора держпідприємства. 

Володимир Матвєєв, фото з архіву родиниВолодимир Матвєєв, фото з архіву родини

У розвитку суднобудівної галузі України Володимир Матвєєв залишив значний слід. Його діяльність сприяла запуску важливих інфраструктурних проєктів для Миколаєва, зокрема у роботу було запущено перші маршрути до Жовтневого району та здійснено проектування мосту через річку Інгул.

Також він сприяв ініціативам у створенні «вільної економічної зони» для розвитку судноплавства.

Володимир Матвєєв, фото з архіву родиниВолодимир Матвєєв, фото з архіву родини

З 2006 по 2007 роки Володимир Матвєєв був керівником фракції КПУ в Миколаївській обласній раді, був депутатом Верховної Ради України і займався створенням законодавчих основ для підтримки промисловості.

Прощання з Володимиром Матвєєвим відбудеться 7 листопада у церкві на вулиці Степовій об 11:00.

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