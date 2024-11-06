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«Нібулон» модернізував термінал зернового хаба в Миколаєві

Компанія «НІБУЛОН» на зерновому хабі у Миколаєві побудувала галереюКомпанія «НІБУЛОН» на зерновому хабі у Миколаєві побудувала галерею

Компанія «Нібулон» на зерновому хабі у Миколаєві побудувала галерею, яка дозволить виконувати операції з завантаження залізничного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

«Відтепер найбільший зерновий хаб «Нібулону» в Миколаєві може працювати не тільки на приймання зерна з залізничного транспорту, але й має можливість навантажувати зерно на вагони», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нова галерея має пропускну здатність із навантажування на вагони в обсягах одного маршруту на добу, що, безперечно, сприятиме створенню більш гнучкої системи внутрішньої логістики.

«Нібулон» вказує, що в їхніх планах використовувати ці потужності для приймання вантажів із філій, що знаходяться на річці Південний Буг, що дасть змогу формувати ще більш вигідну закупівельну ціну для агровиробників за рахунок зниження вартості внутрішньої логістики.

Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстровано 57 операторів протимінної діяльності, які можуть ліцензовано виходити в поля та здійснювати розмінування. Один з них — компанія «Нібулон». Вона стала першою серед українських агровиробників, що отримала дозвіл на розмінування сільськогосподарських земель.  Про шлях компанії «Нібулон» до гуманітарного розмінування земель, допомогу міжнародних партнерів та розмінування Миколаївської області — читайте у матеріалі «МикВісті».

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