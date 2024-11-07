В Україні близько 8 мільйонів безробітних, — Мінекономіки

В Україні близько 8 млн безробітних. Фото: Дмитро Ларін

Україні для економічного зростання необхідні 4,5 мільйона нових працівників, хоча близько вісім мільйонів українців залишаються без роботи з різних причин.

Про це на 10-му Київському міжнародному економічному форумі повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна, передає LIGA.net.

Бережна підкреслила, що дефіцит кадрів відчутний у всіх галузях, а війна лише посилює проблему. За її словами, для вирішення цієї кризи уряд, бізнес і громадський сектор мають співпрацювати, щоб розробити програми, що підвищують конкурентоспроможність українців.

Вона нагадала, що в Україні діють ваучери на навчання від Держслужби зайнятості та проєкт Coursera Reskill, що надає 30 тисяч стипендій.

«Це крапля в морі, тому що в Україні приблизно 8 млн всередині держави економічно неактивного населення. Це люди, які не шукають роботу з певних причин у зв'язку з інвалідністю, чи це ветерани, які не знайшли себе на ринку праці, чи жінки, які не можуть поєднувати сімейні та робочі обов'язки», — сказала Бережна.

Нагадаємо, майже дві тисячі мешканців Первомайщині оформлені безробітними.

У жовтні минулого року повідомляли, що Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги по безробіттю з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці будуть отримувати 2500 гривень.