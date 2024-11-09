Недостатньо щільне паркування в кишені: Водійка отримала штраф ₴6 тисяч за перекриття руху трамвая

Водійка отримала штраф за перекриття руху трамвая у центрі Миколаєва, фото: патрульна поліція Миколаївської області

Водійка отримала більше 6 тисяч гривень штрафу за недостатньо щільне паркування у кишені, яким перекрила рух трамвая у центрі Миколаєва.

Подія сталася 8 листопада на вулиці Марка Кропивницького (колишня Потьомкінська, – прим.), повідомили в патрульній поліції Миколаївської області.

Патрульні нарахували водійці 680 гривень штрафу, однак через понад три години простою роботи трамвая їй додатково нарахували більше 6 тисяч гривень додаткового штрафу, уточнили у комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс».

«Вартість години простою трамвая складає 1 798 гривень, а тролейбуса – 1201 гривня. У цьому випадку водійка своїми діями допустила простій транспорту на 3 години 27 хвилин, за що їй доведеться сплатити 6 204 гривень на рахунок комунального підприємства», – повідомили в «Миколаївелектротрансі».

Водійка отримала штраф за перекриття руху трамвая у центрі Миколаєва, фото: патрульна поліція Миколаївської області

У коментарях до публікації комунального підприємства водійка автомобіля звернулась до міської ради та «Миколаївелектротранса» з питанням, чому у місці для паркування відсутня розмітка та інформаційна табличка, які б попереджали водіїв про особливості паркування біля трамвайних колій.

«Як видно, авто запарковано в облаштованій кишені та має стандартні габарити. Якщо кишеня має критичну для проїзда транспорту довжину, чому про це ніде не було вказано, не було жодної таблички, розмітки, хоч чогось, що звертало би увагу водія на це?», – написала жінка.

Жінка вважає, що вже у першу годину простою трамваю відповідальні служби мали б вжити заходів та розблокувати рух електротранспорту.

«Знову ж таки. Рух був зупинений майже 4 години. 4 години в робочий день заблокований рух громадського транспорту і які були вжиті заходи для відновлення? Крім того що всі справились і виписали штраф. На момент, коли транспорт стояв вже, припустимо, годину що було виконано? Всі пили каву і гуляли, чекаючи водія? Давали оголошення в «Вечьорку»? Автівка зареєстрована. На неї є страховка. Всі ПІБ та контакти в реєстрах актуальні, але мене було знайдено лише через 3 години 30 хвилин, хоча знаходилась в сусідній будівлі. Але всі прозвітували, що молодці і наклали фінансові санкції», – написала водійка.

Вона також вважає, що ці декілька годин були «проведені в наочній бездіяльності» відповідних службовців та працівників міста.

«Як містянка та платник місцевих податків я би хотіла розуміти як міські служби забезпечують життєдіяльність громадян. Також я би хотіла розуміти чи оплачені ці робочі години, що були проведені в наочній бездіяльності, відповідним службовцям та працівникам міста?», – додала жінка.

Варто зазначити, що співробітники Нацполіції або інспектор з паркування можуть евакуювати машину, якщо вона перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху, відповідно до правил паркування автомобілів, визначених законом №2262.