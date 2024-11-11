У Миколаєві на ₴12,5 млн закуплять обладнання для кабінетів фізики

У Миколаєві закуплять нове навчальне обладнання для шкіл. Фото з відкритих джерел.

Управління освіти Миколаєва планує закупити нове навчальне обладнання для шкіл на суму понад 12 мільйонів гривень.

Згідно з даними електронної системи публічних закупівель Prozorro, кошти виділено для придбання обладнання для кабінетів фізики та шкільних меблів. Замовником виступає Управління освіти Миколаївської міської ради.

Скриншот тендеру з Prozorro

За 12 мільйонів 556 тисяч 621 гривню планують придбати по 5 одиниць такого обладнання: цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету фізики, набір лабораторного посуду, багатофункціональний генератор звуку, джерело постійного та змінного струму, електронні ваги, механічні терези, демонстраційний блок живлення, набір ручних інструментів, лабораторний штатив, модель Сонячної системи, оптичний телескоп, рухома карта зоряного неба та глобус-модель «Зоряне небо», електричний вакуумний насос, генератор звуковий мультифункціональний, ваги електронні, осцилограф, Демонстраційний гальванометр магнітно-електричної системи, столик підіймальний, штатив лабораторний та інше.

Переможець тендеру має доставити обладнання до 16 грудня 2024 року. Наразі учасники подають свої пропозиції, аукціон запланований на 18 листопада.

Варто нагадати, що у серпні 2024 року уряд виділив з державного бюджету 38 мільйонів гривень «освітньої» субвенції для навчальних закладів Миколаївської області. З цієї суми 33,7 мільйона гривень — передбачено на техніку у кабінети фізики, хімії, біології, географії та природничих наук.

Також нагадаємо, що Міністерство освіти України визначило пʼять закладів професійно-технічної освіти у Миколаївській області, які отримають державні кошти на оновлення майстерень.