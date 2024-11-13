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На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Діти-сироти. Фото для ілюстрації з сайту prostir.uaДіти-сироти. Фото для ілюстрації з сайту prostir.ua

У Миколаєві розглядають проєкт міської програми «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки, загальний обсяг фінансування якої становить 13,2 мільйона гривень із місцевого бюджету. Програма орієнтована на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Що передбачає програма:

  • Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей та Дня спільних дій в інтересах дітей, на що планують витратити 1,4 мільйона гривень.
  • Забезпечення дитячих будинків сімейного типу меблями, проведення капітальних ремонтів та облаштування прибудинкових територій. Також передбачено виплати матеріальної допомоги сім'ям, які взяли дітей на виховання, на загальну суму 6,2 мільйона гривень.
  • Для підвищення обізнаності з питань усиновлення, збереження інституту сім’ї та запобігання насильству щодо неповнолітніх передбачено витрати на створення рекламної продукції в розмірі 790 тисяч гривень.

Також, відповідно до проєкту рішення, протягом трьох років планують придбати соціальне житло для дітей-сиріт, а також для функціонування дитячих будинків сімейного типу — 6 квартир або будинків на суму 4,6 мільйона гривень.

Перелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішенняПерелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішення
Перелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішенняПерелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішення
Перелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішенняПерелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішення

Згідно з даними, що містяться у проєкту рішення, станом на 1 листопада 2024 року на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Миколаєві перебуває 609 дітей. За останні три роки спостерігається поступове зменшення їх кількості. Так, на 1 січня 2022 року на такому обліку було 738 дітей, а вже на початок 2023 року їх число скоротилося до 592, на початок 2024 року — до 657 дітей.

Водночас зросла кількість дітей, які проживають у родинах, що опинилися в складних життєвих обставинах. Якщо на 1 січня 2022 року таких дітей було 177, то станом на 1 листопада 2024 року їх кількість вже досягла 208. Зростає кількість випадків, коли батьків позбавляють батьківських прав. У 2022 році таке рішення було прийнято щодо 33 батьків, у 2023 — щодо 54, а у 2024 році — вже щодо 55.

Станом на 1 листопада 2024 року в Миколаєві функціонує 7 прийомних сімей та 12 дитячих будинків сімейного типу. В цих родинах виховується 119 дітей, з яких 12 є біологічними дітьми. Зазначається, що це один з найбільших показників в Україні.

Нагадаємо, що цього року в Миколаївській області усиновлено 31 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування. 

Загалом, щороку в Миколаївській області спостерігається зниження кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні в регіоні нараховується 2 тисячі 488 дітей, позбавлених батьківського піклування.

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