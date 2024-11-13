На підтримку дітей-сиріт у 2025-2027 роках у Миколаєві планують витратити ₴13,2 млн

Діти-сироти. Фото для ілюстрації з сайту prostir.ua

У Миколаєві розглядають проєкт міської програми «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки, загальний обсяг фінансування якої становить 13,2 мільйона гривень із місцевого бюджету. Програма орієнтована на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відповідний проєкт рішення опублікований на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Що передбачає програма:

Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей та Дня спільних дій в інтересах дітей, на що планують витратити 1,4 мільйона гривень.

Забезпечення дитячих будинків сімейного типу меблями, проведення капітальних ремонтів та облаштування прибудинкових територій. Також передбачено виплати матеріальної допомоги сім'ям, які взяли дітей на виховання, на загальну суму 6,2 мільйона гривень.

Для підвищення обізнаності з питань усиновлення, збереження інституту сім’ї та запобігання насильству щодо неповнолітніх передбачено витрати на створення рекламної продукції в розмірі 790 тисяч гривень.

Також, відповідно до проєкту рішення, протягом трьох років планують придбати соціальне житло для дітей-сиріт, а також для функціонування дитячих будинків сімейного типу — 6 квартир або будинків на суму 4,6 мільйона гривень.

Перелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішення Перелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішення Перелік усіх заходів та витрат за програмою «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки. Скриншот з проєкту рішення

Згідно з даними, що містяться у проєкту рішення, станом на 1 листопада 2024 року на обліку дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Миколаєві перебуває 609 дітей. За останні три роки спостерігається поступове зменшення їх кількості. Так, на 1 січня 2022 року на такому обліку було 738 дітей, а вже на початок 2023 року їх число скоротилося до 592, на початок 2024 року — до 657 дітей.

Водночас зросла кількість дітей, які проживають у родинах, що опинилися в складних життєвих обставинах. Якщо на 1 січня 2022 року таких дітей було 177, то станом на 1 листопада 2024 року їх кількість вже досягла 208. Зростає кількість випадків, коли батьків позбавляють батьківських прав. У 2022 році таке рішення було прийнято щодо 33 батьків, у 2023 — щодо 54, а у 2024 році — вже щодо 55.

Станом на 1 листопада 2024 року в Миколаєві функціонує 7 прийомних сімей та 12 дитячих будинків сімейного типу. В цих родинах виховується 119 дітей, з яких 12 є біологічними дітьми. Зазначається, що це один з найбільших показників в Україні.

Нагадаємо, що цього року в Миколаївській області усиновлено 31 дитину-сироту та дитину, позбавлену батьківського піклування.

Загалом, щороку в Миколаївській області спостерігається зниження кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На сьогодні в регіоні нараховується 2 тисячі 488 дітей, позбавлених батьківського піклування.