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Миколаїв отримає перші партії вакцини від дифтерії та правця

В Миколаїв доставлять перші партії вакцини АДП-м. Ілюстраційне фото з відкритих джерелВ Миколаїв доставлять перші партії вакцини АДП-м. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

В Україні розпочалась доставка майже двох мільйонів доз вакцини АДП-м, яка призначена для захисту від дифтерії та правця серед підлітків і дорослих. 

Перші партії, придбані ДП «Медичні закупівлі України», з 13 листопада надійдуть до Миколаєва, Одеси.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

Вакцини також отримають інші регіони — Тернополя, Львова, Івано-Франківська, Дніпра, Запоріжжя, Чернівців та Донецької області. В інші області вакцину доставлятимуть з 18 листопада.

У Центрі зазначили, що вакцинація АДП-м (адсорбована дифтерійно-правцева вакцина зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів) використовується для ревакцинації підлітків і дорослих. Зокрема, рекомендована у 16 років, а далі кожні 10 років впродовж життя.

Вакцинація особливо важлива для профілактики небезпечних хвороб. Дифтерія може викликати тяжке ускладнення дихання, а її токсини впливають на серце, нервову систему та нирки. Правець, який потрапляє в організм через рани, спричиняє болісні спазми м’язів і має високі ризики летальності навіть за наявності медичної допомоги.

Щеплення безкоштовне за Календарем профілактичних щеплень. Жителі Миколаєва та Одеси можуть звернутися до сімейного лікаря або найближчого медзакладу для отримання вакцини.

Раніше, міністерство охорони здоров'я затвердило оновлені рекомендації щодо вакцинації проти коронавірусу.

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